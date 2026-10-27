El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con un servicio de asistencia para quienes se encuentran en riesgo de perder su vivienda.

El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con un servicio de asistencia destinado a personas y familias que se encuentran en riesgo de perder su vivienda, llamado Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda y Ocupación (SIPHO).

El objetivo es proporcionar asesoramiento sobre los derechos de los inquilinos, mediación con los propietarios y acompañamoento durante los procedimientos de desahucios . Además, busca ofrecer medidas alternativas ante situaciones de emergencia habitacional.

Según explica el Consorcio de la Vivienda en Barcelona, cuando no es posible detener el procedimiento de desalojo, el servicio ofrece acompañamiento a los afectados y facilita el acceso a los recursos de emergencia habitacional disponibles.

Cómo funciona el servicio de Barcelona para prevenir desahucios

El SIPHO interviene en situaciones de riesgo de pérdida de vivienda mediante el asesoramiento, mediación y acompañamiento a las unidades de convivencia afectadas. En concreto, el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos distintos mecanismos de asistencia:

Asesoramiento

Información sobre los derechos de los inquilinos y posibilidades de ayuda disponibles.

Mediación

Negociación con los propietarios para intentar alcanzar acuerdos que permitan evitar la pérdida de la vivienda.

Acompañamiento

Asistencia a las familias durante el procedimiento de desahucio, incluidas las negociaciones previas al lanzamiento.

Alternativas residenciales

Orientación sobre los recursos municipales disponibles cuando no es posible mantener la vivienda

SIPHO proporciona asesoramiento sobre los derechos de los inquilinos y mediación con los propietarios. Magnific

Qué ayudas económicas pueden solicitar las personas en riesgo de desahucio

Barcelona también cuenta con prestaciones económicas de especial urgencia para personas que han perdido su vivienda como consecuencia de un desahucio o una ejecución hipotecaria.

Según la información municipal, estas ayudas pueden cubrir parte del coste del alquiler de una nueva vivienda, cuando los solicitantes cumplan con los requisitos económicos y residenciales.

La prestación puede alcanzar el 60% de la renta anual del alquiler, con un máximo de 3600 euros anuales por vivienda. Puede mantenerse durante un periodo inicial de doce meses con posibilidad de renovación.

Asimismo, existe una prestación complementaria destinada a cubrir gastos de fianza y acceso a una nueva vivienda, con un importe máximo de 800 euros.

Algunas de las condiciones exigidas son acreditar una situación de necesidad económica, cumplir con los límites de ingresos establecidos y presentar la documentación correspondiente al procedimiento de pérdida de vivienda.

Las personas que estén en riesgo de perder su vivienda pueden acudir a las Oficinas de la Vivienda en Barcelona. Magnific

Cómo solicitar ayuda para evitar un desahucio en Barcelona

Las personas que estén en riesgo de perder su vivienda pueden acudir a las Oficinas de la Vivienda en Barcelona, donde recibirán información sobre los mecanismos de prevención y ayudas disponibles.

A través de estas oficinas, los afectados pueden solicitar asesoramiento y mediación, así como conocer los procedimientos para acceder a las prestaciones económicas o a los recursos de emergencia habitacional.

Por otro lado, cuando no resulte posible evitar la pérdida de vivienda, el Ayuntamiento contempla mecanismos de realojamiento. Entre ellos, se encuentra la Mesa de Emergencias, que evalúa situaciones de exclusión residencial.

En casos de emergencias, los afectados pueden entrar en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), a través del teléfono gratuito 900 703 030. A través de esos mecanismos, pueden solicitar asistencia ante una necesidad inmediata de alojamiento provisional.