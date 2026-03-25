El Gobierno de Canarias decidió suspender las clases presenciales en Gran Canaria, Tenerife y La Palma ante el avance de un episodio de lluvias intensas que afecta a buena parte del archipiélago. La medida rige desde la tarde del martes y se extiende durante toda la jornada del miércoles. La decisión responde a la evolución de la situación meteorológica, marcada por precipitaciones persistentes y riesgo de tormentas. Las autoridades priorizaron la seguridad de estudiantes y docentes, en un contexto de alerta activa en varias islas y con antecedentes recientes de condiciones adversas. Desde la Consejería de Educación se instruyó a los centros para que continúen con clases en modalidad telemática durante el horario habitual del miércoles, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. La medida busca sostener la continuidad pedagógica sin exponer a la comunidad educativa a desplazamientos riesgosos. El operativo se activó tras la intensificación de las lluvias, que llevó a declarar la emergencia en Gran Canaria durante la jornada del martes. En ese contexto, muchos alumnos ya se encontraban en camino o dentro de los establecimientos, por lo que se optó por mantener la actividad hasta finalizar el día para evitar riesgos mayores en traslados. Con el correr de las horas, el escenario evolucionó y las autoridades ampliaron la suspensión a Tenerife y La Palma. La medida preventiva se basó en la previsión de nuevas precipitaciones y en la posibilidad de fenómenos asociados como tormentas y complicaciones en la circulación. Las clases se desarrollarán de forma virtual durante toda la jornada del miércoles. Cada institución deberá organizar su funcionamiento según sus recursos tecnológicos y las condiciones específicas de su entorno. Las autoridades educativas aclararon que la prioridad seguirá siendo la seguridad, por lo que cualquier cambio en la situación meteorológica podría derivar en nuevas medidas en las próximas horas. El seguimiento será constante a lo largo del día, en coordinación con los servicios meteorológicos, con el objetivo de evaluar una eventual normalización o la continuidad de las restricciones según evolucione el temporal.