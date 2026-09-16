Oficial | Decretan feriado el jueves 17 de septiembre para todos estos trabajadores

El calendario laboral de 2026 establece un nuevo festivo el jueves 17 de septiembre para una parte de los trabajadores de España. Se trata del Día de Melilla, una de las fiestas locales reconocidas oficialmente por la Ciudad Autónoma para este año.

Por tanto, el jueves 17 de septiembre de 2026 será una jornada festiva para los trabajadores cuyo calendario laboral se rija por los festivos de Melilla. La fecha aparece expresamente incorporada en el calendario oficial junto con el 8 de septiembre, Día de Nuestra Señora Virgen de la Victoria.

La celebración recuerda un episodio histórico ocurrido en 1497 y estará acompañada este año por actos institucionales, exhibiciones militares, actividades gastronómicas y fuegos artificiales. La programación se extenderá además durante varios días.

Feriado del jueves 17 de septiembre: qué trabajadores tendrán día festivo

El festivo del jueves 17 de septiembre no tiene carácter nacional. Forma parte del calendario laboral específico de la Ciudad Autónoma de Melilla y, por tanto, afecta a quienes trabajen allí y tengan reconocido este día dentro de su calendario laboral.

La Ciudad Autónoma establece para 2026 un total de 14 festividades y especifica que el 17 de septiembre, Día de Melilla, tiene la consideración de fiesta local. La otra jornada elegida con ese carácter es el 8 de septiembre, dedicado a Nuestra Señora Virgen de la Victoria.

De esta manera, quienes desarrollen su actividad laboral en Melilla podrán encontrarse con un descanso adicional el jueves, aunque la aplicación práctica dependerá también de la actividad, el convenio y las condiciones particulares de cada puesto.

Los servicios esenciales, comercios, hostelería u otras actividades que funcionen durante días festivos pueden mantener su actividad. En esos casos, las condiciones de trabajo y compensación deberán ajustarse a lo establecido en la normativa laboral y en el convenio correspondiente.

El calendario oficial confirma que el Día de Melilla 2026 se celebra exactamente el jueves 17 de septiembre. La fecha figura además en el calendario administrativo de días hábiles publicado por la propia Ciudad Autónoma.

Por qué es festivo el 17 de septiembre en Melilla

El Día de Melilla conmemora la toma de la plaza en 1497 por las tropas del duque de Medina-Sidonia. Ese episodio marcó la incorporación de Melilla a la Corona de Castilla y constituye el acontecimiento histórico elegido para celebrar la festividad de la ciudad.

Melilla está situada en la costa norte de África y, a lo largo de su historia, estuvo vinculada a diferentes culturas y poderes políticos. La fecha del 17 de septiembre se convirtió con el tiempo en uno de los principales símbolos institucionales de la ciudad.

La propia Ciudad Autónoma define la jornada como una fiesta popular que recuerda la toma de la plaza por las tropas del duque de Medina-Sidonia. En 2026 se cumplen 529 años de aquel acontecimiento.

La elección de esta fecha ha generado históricamente debate sobre cuál debería ser el día representativo de Melilla. Entre las alternativas mencionadas se encuentra el 13 de marzo, que recuerda la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1995.

Sin embargo, el calendario oficial de 2026 mantiene el jueves 17 de septiembre como Día de Melilla y, además, le otorga nuevamente la condición de festivo local.

Qué actividades habrá durante el Día de Melilla 2026

La celebración de este año contará con una programación especial que comienza el miércoles 16 y se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre. El jueves concentrará varios de los principales actos institucionales.

A las 11:30 horas, en la Playa de los Cárabos, está prevista una exhibición de la Comandancia General de Melilla junto con la Formación Mirlo del Ejército del Aire y del Espacio y una parada naval del BAM “Tornado”.

Desde las 13:00 horas, la Plaza de las Culturas acogerá el festival gastronómico Sabores del Mundo Sobre Ruedas, con food trucks y una zona infantil. La actividad continuará hasta la 01:00 de la madrugada.

El acto institucional del Día de Melilla 2026 comenzará a las 20:00 horas en la Plaza de Armas. Una hora después, a las 21:00, está programado un espectáculo de fuegos artificiales en Batería Real.

La programación seguirá durante el fin de semana. El viernes 18 habrá un concierto de Chambao y el sábado 19 actuará Rosario, ambos a las 22:00 horas en la Plaza de las Culturas.