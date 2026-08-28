Los viajes del Imserso 2026-2027 ya tienen fecha para comenzar su comercialización. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales abrirá a partir del 14 de septiembre las reservas para una nueva temporada que contará con casi 900.000 plazas.

Una de las principales novedades para los pensionistas es, en realidad, la continuidad de una medida estrenada durante la temporada anterior. El programa mantendrá los viajes del Imserso a 50 euros destinados a las personas con menores recursos económicos.

También seguirá disponible la posibilidad de viajar con mascotas en determinadas plazas. El Imserso ya comenzó a enviar cerca de 3 millones de cartas a las más de 4,6 millones de personas acreditadas para participar en el programa.

Viajes del Imserso a 50 euros: quiénes pueden acceder al precio reducido

Para la temporada 2026-2027 se reservaron exactamente 7.447 plazas a 50 euros. Esta tarifa especial no estará disponible para todos los participantes del programa, sino que está destinada a los pensionistas con menos recursos.

Según informó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, podrán acceder a estas plazas aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

De esta manera, los viajes del Imserso a 50 euros buscan facilitar el acceso al programa de turismo a quienes tienen una capacidad económica más limitada. El precio reducido permite participar en los viajes sin afrontar las tarifas habituales del programa.

En total habrá 7.447 oportunidades de viajar por 50 euros, dentro de las 879.213 plazas disponibles durante toda la temporada. Por ello, quienes cumplan los requisitos deberán prestar especial atención a las fechas de comercialización.

Cuándo se pueden reservar los viajes del Imserso 2026-2027

La comercialización de los viajes del Imserso 2026-2027 comenzará de manera escalonada a partir del 14 de septiembre. La fecha concreta dependerá de la comunidad autónoma y de si el usuario tiene la consideración de preferente o no preferente.

El 14 de septiembre podrán comenzar a reservar las personas usuarias preferentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. Para los usuarios no preferentes de estas mismas comunidades, la comercialización comenzará el 15 de septiembre.

Para las personas residentes en el resto de comunidades autónomas y también en Ceuta, el plazo comenzará un día después. De esta forma, el inicio de las reservas vuelve a organizarse en diferentes jornadas para distribuir la demanda.

Los usuarios preferentes son aquellos que obtienen una mayor puntuación en el baremo utilizado por el programa. Entre las cuestiones consideradas se encuentra si la persona viajó durante la temporada anterior o si obtuvo entonces su primera opción.

Imserso 2026-2027: cuántas plazas habrá disponibles

El programa contará esta temporada con un total de 879.213 plazas. Más de la mitad estarán destinadas al turismo peninsular, mientras que el resto se repartirá entre destinos insulares y diferentes modalidades de escapadas.

En concreto, el 50,1% de las plazas, 440.284, corresponderá al turismo peninsular. Otras 228.142 plazas, el 25,9%, estarán destinadas al turismo insular.

Las 210.787 plazas restantes, el 23,9%, se dedicarán al denominado turismo de escapada. Esta modalidad incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, visitas a capitales de provincia y viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de los de procedencia europea.

Así queda distribuida la oferta de viajes del Imserso 2026-2027:

Turismo peninsular 440.284 50,1% Turismo insular 228.142 25,9% Turismo de escapada 210.787 23,9% Total 879.213 100% aprox.

Viajes del Imserso con mascotas: cómo funcionarán esta temporada

La posibilidad de realizar viajes del Imserso con mascotas también continuará durante la temporada 2026-2027. Se trata de otra medida que ya se incorporó en la campaña anterior y que volverá a estar disponible.

El programa reservará un porcentaje de las plazas para aquellos usuarios que quieran viajar acompañados de sus animales de compañía. La información facilitada no concreta en esta comunicación el número exacto de plazas destinadas a esta modalidad.

Esta opción amplía las posibilidades para aquellos pensionistas que tienen animales y encuentran dificultades para dejarlos al cuidado de otra persona durante sus vacaciones.

Por tanto, tanto los viajes del Imserso a 50 euros como la posibilidad de viajar con animales de compañía se consolidan durante esta nueva campaña después de su introducción en la temporada anterior.

El Imserso ya envía las cartas para reservar los viajes

El proceso previo a las reservas ya está en marcha. El Imserso comenzó a enviar 2.938.156 cartas que llegarán a las personas que cuentan con la acreditación necesaria para participar en el programa.

En total hay 4.602.255 personas acreditadas para viajar durante esta campaña. Las comunicaciones llegan antes de que se abra oficialmente la comercialización a mediados de septiembre.

La fecha que deberá tener especialmente en cuenta cada usuario será la indicada según su comunidad y condición de preferente o no preferente. Las primeras reservas de los viajes del Imserso 2026-2027 comenzarán el 14 de septiembre.

La elevada cantidad de personas acreditadas frente a las 879.213 plazas disponibles hace que las fechas de apertura sean especialmente relevantes para quienes quieran conseguir un destino concreto.

Por qué el Imserso distribuirá las plazas durante toda la temporada

El Imserso también modificará la distribución temporal de una parte de las plazas para evitar que la demanda se concentre únicamente en determinados momentos de la temporada.

Para ello, el 36% de las plazas de cada lote se distribuirá proporcionalmente durante cada mes de la campaña de viajes.

El objetivo es favorecer la desestacionalización del turismo y reducir la excesiva concentración de viajeros durante los períodos de máxima ocupación.

Así, la temporada de viajes del Imserso 2026-2027 combinará casi 900.000 plazas, tarifas especiales de 50 euros para pensionistas con menos recursos y la continuidad de los viajes con animales de compañía.