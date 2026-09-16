Cierran más de 25 colegios a partir de las 14 horas este miércoles 16 por fuertes tormentas e inundaciones: el Gobierno aconseja no salir de casa

Fue durante décadas un referente académico en el sur de Bogotá.

El Ayuntamiento de València ha activado este miércoles 16 de septiembre un protocolo especial ante la alerta naranja por lluvias y tormentas. Entre las medidas adoptadas figura la suspensión, a partir de las 14 horas, de las actividades en 26 centros educativos situados en zonas inundables o en pedanías afectadas por la DANA de 2024.

La medida no supone el cierre general de todos los colegios de la ciudad. La suspensión afecta a los centros incluidos en las zonas consideradas de riesgo, mientras que en otros establecimientos educativos las actividades de la tarde deberán realizarse en espacios interiores. El servicio de comedor se mantiene hasta las 15 horas en los centros afectados.

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El Ayuntamiento de València activa medidas especiales ante la alerta naranja por lluvias y tormentas y suspende las actividades de 26 centros educativos desde las 14 horas

El Ayuntamiento de València ha activado este miércoles 16 de septiembre un protocolo especial ante la alerta naranja por lluvias y tormentas. Entre las medidas anunciadas figura la suspensión de actividades en 26 centros educativos situados en zonas inundables o en pedanías afectadas por la DANA.

La medida comienza a las 14 horas y mantiene el servicio de comedor hasta las 15 horas en los centros afectados. Además, en otros colegios de la ciudad se ha indicado que las actividades de la tarde se realicen en el interior ante el riesgo asociado al episodio meteorológico.

¿En qué colegios cierran las actividades este miércoles?

La suspensión afecta a centros educativos situados en pedanías afectadas por la DANA de 2024 y en zonas consideradas inundables. Los centros incluidos son:

Pedanías afectadas por la DANA de 2024:

Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias, en Castellar-Oliveral. CEIP Forn d’Alcedo. CEIP Padre Manjón, en La Torre. Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral. Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral. IES Ravatxol, en Castellar-Oliveral. CEIP Castellar-Oliveral. Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Sambori, en La Torre. Centre Privat FP CFFolgado, en Faitanar. CEE Público Rosa Llácer, en Castellar-Oliveral. Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes, en Castellar-Oliveral. Escola Privada de Música Sedajazz, en La Torre. Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral. Centre Universitat Popular Forn d’Alcedo. Centre Universitat Popular La Torre. Centro Ocupacional de La Torre.

Centros situados en zonas inundables:

CEIP Camí de l’Horta, en Benimàmet-Beniferri. CEIP José Senent, en Massarrojos. IES Isabel de Villena, en València. CEIP Blasco Ibáñez, en València. Escola Privada de Música El Palmar. Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos. Centre Universitat Popular Poble Nou. Centre Universitat Popular Carpesa. Centre Universitat Popular Massarrojos. Centre Universitat Popular El Palmar.

En estos centros se suspenden las actividades desde las 14 horas y se mantiene el servicio de comedor hasta las 15 horas.

¿Qué pasa con los colegios de Valencia este jueves 17 de septiembre?

Por el momento, no está confirmado un cierre general de los colegios de València para este jueves 17 de septiembre . Las medidas comunicadas por el Ayuntamiento corresponden al miércoles 16 y afectan a los centros y zonas señalados por riesgo de inundación.

Fuente: EFE Ana Escobar

La previsión meteorológica mantiene la inestabilidad para el jueves, con lluvias y tormentas en la provincia. Sin embargo, la continuidad del episodio no implica por sí misma una suspensión de las clases, por lo que habrá que esperar a las decisiones oficiales.

La situación puede cambiar durante las próximas horas si las condiciones meteorológicas empeoran o las autoridades amplían las medidas de prevención. Por ahora, las familias deben distinguir entre las suspensiones confirmadas para este miércoles y una posible decisión para el jueves, que todavía no ha sido anunciada.