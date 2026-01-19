Viajes del IMSERSO | Estos son los únicos pensionistas que tienen derecho a participar.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) de España ofrece viajes de temporada que son altamente demandados entre los pensionistas y personas mayores. No obstante, para poder participar en alguno de ellos, es necesario cumplir una serie de requisitos básicos.

En este sentido, cabe destacar que el IMSERSO fija un baremo de valoración de las solicitudes. Es decir, las solicitudes se evalúan con un método de puntuación en función de diferentes factores claves, como la edad, discapacidad, situación económica o participación en programas anteriores . También puede influir otro elemento como acreditar Familia Numerosa.

Los pensionistas deben cumplir una serie de requisitos para participar de los viajes que ofrece el IMSERSO.

Pensionistas que pueden participar en los viajes del IMSERSO

Los viajes del Programa de Turismo del IMSERSO están destinados a facilitar la posibilidad de viaje a personas mayores y pensionistas, principalmente a quienes residen en España. Sin embargo, no todos los pensionistas tienen derecho a participar en estos viajes.

Según la normativa actual, podrán participar en los viajes del IMSERSO quienes cumplan algunas de las siguientes condiciones:

Ser pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social. En este caso no se establece requisito de edad.

Ser pensionista de viudedad con 55 años o más.

Ser pensionista por otros conceptos de la Seguridad Social con 60 años o más. En este grupo se pueden englobar, por ejemplo, a los pensionistas que cobran una incapacidad permanente.

También pueden participar en este tipo de viajes las personas que cobran una prestación contributiva del paro o subsidio por desempleo, siempre que tengan 60 años o más cumplidos . Del mismo modo ocurre con las personas beneficiarias del sistema de la Seguridad Social español con 65 años o más.

Eso sí, cualquier pensionista o persona mayor participante en los viajes del IMSERSO debe valerse por sí misma para realizar las actividades básicas del día a día. Se trata, pues, de uno de los requisitos más importantes marcados por el programa de turismo.

Para la temporada 2025-2026, el IMSERSO ha incluido por primera vez más de 7700 plazas con una tarifa única de 50 euros dirigida a pensionistas cuyos ingresos son iguales o inferiores a la cuantía de la pensión no contributiva.

Por lo general, el precio que abona el pensionista para viajar con el IMSERSO incluye diferentes elementos, más allá del propio viaje. El precio base incluye la estancia en el lugar en cuestión, que varía según el número de días.