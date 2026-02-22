Un día festivo en mitad de la semana cambia la rutina de miles de familias, alumnos y trabajadores. Para los más pequeños, supone una jornada extra de descanso que los expertos en educación valoran positivamente: las pausas dentro del trimestre ayudan a reducir el estrés acumulado y mejoran la concentración al volver al aula. Para muchos adultos, en cambio, un festivo que no cae en viernes plantea el eterno reto de la conciliación familiar. Cuando ese festivo cae en lunes, la situación cambia. Un lunes libre convierte automáticamente el fin de semana en un puente, y eso simplifica la organización de las familias. Pero también implica que colegios, institutos y oficinas públicas cierran sus puertas en un día hábil, con todo lo que eso supone: gestiones que se aplazan, servicios que se interrumpen y agendas que se reorganizan. En las Islas Baleares, el lunes 2 de marzo de 2026 es exactamente eso: un día festivo oficial sin actividad escolar ni administrativa. El motivo es el Dia de les Illes Balears, la festividad autonómica más importante del archipiélago. Esa celebración se fija siempre el 1 de marzo, en conmemoración de la publicación en el BOE del Estatuto de Autonomía de 1983, el texto que convirtió a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en una comunidad autónoma. Sin embargo, en 2026 el 1 de marzo cae en domingo. Por eso, el festivo se traslada al lunes 2 de marzo, tal y como establece el calendario laboral aprobado por el Consell de Govern de les Illes Balears. El calendario escolar 2025-2026 de Baleares, publicado por la Conselleria d’Educació i Universitats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), recoge el 2 de marzo como día no lectivo en todos los centros educativos no universitarios de la comunidad. La medida afecta a Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en las cuatro islas. En el ámbito administrativo, el festivo fue acordado por unanimidad en la Mesa Social Tripartita, el órgano que reúne a representantes del Govern, los sindicatos y las organizaciones empresariales, e implica el cierre de oficinas públicas y servicios no esenciales en todo el territorio. El viernes 27 de febrero está declarado como Fiesta Escolar Unificada en el calendario educativo balear, lo que suma un día no lectivo adicional al inicio del puente. El resultado práctico para las familias con hijos en edad escolar es que los centros educativos permanecen cerrados desde el viernes 27 de febrero hasta el lunes 2 de marzo, ambos inclusive. Las clases se reanudan el martes 3 de marzo. En total, los alumnos disfrutan de cuatro días seguidos sin actividad lectiva: el viernes 27, el fin de semana y el lunes 2 de marzo. Es uno de los puentes más largos del segundo trimestre en las Islas Baleares y coincide con el período de mayor actividad festiva de la comunidad autónoma, cuando el Govern organiza actos culturales, deportivos y gastronómicos en las cuatro islas. El Dia de les Illes Balears tiene su origen en la Ley 9/1984, aprobada el 30 de octubre de ese año, que declaró el 1 de marzo como festividad oficial de la comunidad autónoma. Sin embargo, en sus primeros años, esa fecha era festiva pero laborable. No fue hasta 1999 cuando se reconoció por primera vez como día no laborable, a través de una resolución de la Consejería de Trabajo y Formación. Desde entonces, la celebración fue ganando peso institucional hasta quedar recogida en el propio Estatuto de Autonomía reformado en 2007. Para la edición de 2026, el Govern balear ha preparado un programa que incluye 301 actividades repartidas por Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Las celebraciones se extienden desde el 26 de febrero hasta el 2 de marzo, con el 1 de marzo como jornada central. El lema elegido para esta edición es ‘Una manera de ser’, y la programación incluye propuestas culturales, deportivas, gastronómicas e infantiles. La mayoría de los actos son de acceso libre y gratuito.