Renuevan la autovía más larga del país y que conecta toda la costa de norte a sur: mejorará la seguridad de los conductores

La autovía A-7, considerada la vía rápida más larga de España y el eje vertebrador que conecta toda la costa mediterránea de norte a sur, está siendo sometida a una ambiciosa renovación estructural. Estas intervenciones estratégicas buscan optimizar la seguridad de los conductores en puntos críticos donde el desgaste del asfalto y la orografía comprometen la adherencia y estabilidad de los vehículos cotidianamente.

Con millonarias inversiones puestas en marcha, el plan de modernización promete transformar el tránsito diario de miles de usuarios, adaptando la infraestructura a los nuevos estándares de resistencia climática y eficiencia vial vigentes.

Renuevan la autovía más larga del país y que conecta toda la costa de norte a sur: mejorará la seguridad de los conductores Ministerio de Defensa

Renovación del firme en la autovía A-7

El punto neurálgico de estas mejoras se localiza en la provincia de Valencia, específicamente a la altura del exigente Puerto de Cárcer. Según datos oficiales emitidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, en esta zona de pendientes pronunciadas se ejecuta un proyecto de renovación integral de la capa de rodadura.

Con una inversión directa que alcanza los 1,2 millones de euros, esta obra restaura por completo la regularidad superficial y la textura del asfalto. El objetivo prioritario de este organismo público es devolver los niveles óptimos de fricción a una calzada muy castigada por el incesante tráfico pesado.

Reconstrucción contra inundaciones en l’Alcúdia

De manera paralela, la A-7 a su paso por el término municipal de l’Alcúdia experimenta una profunda transformación hidráulica y estructural. De acuerdo con los comunicados informativos publicados por el Ministerio de Transportes, la intervención ha requerido elevar un paso superior clave para solventar problemas históricos de gálibo e inundabilidad en la autovía.

Esta medida preventiva forma parte de un paquete extraordinario de reconstrucción post-DANA valorado en 78,5 millones de euros. Las obras, que provocaron cortes de tráfico programados durante los fines de semana de julio, incrementarán drásticamente la resiliencia de la autovía ante futuros episodios de lluvias torrenciales.

Renuevan la autovía más larga del país y que conecta toda la costa de norte a sur: mejorará la seguridad de los conductores Ministerio de Defensa

Pantallas acústicas de última generación en Librilla

La modernización de la Autovía del Mediterráneo también contempla el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones colindantes. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado formalmente la finalización de los trabajos para silenciar la autovía a su paso por el municipio de Librilla, en la Región de Murcia:

Presupuesto total : 2.050.178 euros cofinanciados por los fondos europeos NextGenerationEU.

Infraestructura instalada : 904 metros de pantallas acústicas fonoabsorbentes y aislantes.

Dimensiones: paneles metálicos y de hormigón con alturas variables entre 4 y 8 metros, dotados de tecnología antigraffiti.

Plan de choque asfáltico en la costa de Málaga

Finalmente, el eje sur de la autovía A-7 también recibe una importante inyección de recursos. Según la autorización emitida por el Consejo de Ministros de España, se destinan 20,8 millones de euros para la rehabilitación integral del firme en este corredor costero y en la autovía A-45.

Los trabajos de extendido de asfalto se extienden a lo largo de más de 150 kilómetros, abarcando municipios de altísima densidad turística como Marbella, Estepona, Vélez-Málaga y Nerja, garantizando trayectos costeros mucho más cómodos, eficientes y, sobre todo, seguros para los millones de conductores que transitan por el litoral.