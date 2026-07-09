El truco egipcio que puede reemplazar el uso del aire acondicionado.

Dar vueltas en la cama a las tres de la mañana con la habitación cargada de calor es una escena que se repite en millones de hogares durante los meses de verano. Como alternativa al aire acondicionado, un médico ha recuperado una técnica milenaria que promete bajar la temperatura de la cama varios grados sin enchufar nada.

El método, bautizado como egipcio, lo ha difundido el divulgador conocido en redes como Doctor Felices, médico con más de 85.000 seguidores en TikTok, dentro de un vídeo de menos de 40 segundos.

El propio médico resume el efecto con una comparación directa. “Será como dormir sobre un aire acondicionado”, afirma en la grabación, donde presenta el truco junto a otras dos técnicas de enfriamiento corporal.

El truco egipcio recomendado por un médico para reemplazar el aire acondicionado. Elaboración propia

Cómo funciona el método egipcio para dormir sin aire acondicionado

El principio es físico. El agua necesita energía para evaporarse y la toma del entorno más cercano, que resulta ser el cuerpo y la superficie del colchón. Esa extracción de calor genera un descenso térmico progresivo que se sostiene durante las primeras horas del sueño.

El rendimiento depende de la humedad ambiental. En climas secos la evaporación se produce más rápido y el efecto refrescante se nota mucho más, mientras que en zonas costeras el aire cargado de humedad frena el proceso.

¿Cuáles son los tres trucos que recomienda el médico para bajar la temperatura corporal?

Muñecas bajo el agua fría durante treinta segundos antes de acostarse. Por ahí pasan arterias superficiales que reparten sangre a todo el organismo.

Calcetines humedecidos y congelados , colocados solo rodeando los tobillos.

Sábana pulverizada con agua fresca, el método egipcio propiamente dicho.

Sobre el primero, el médico cuantifica el resultado: “bajarás medio grado la temperatura en los primeros minutos que te metes en la cama”.

Las advertencias del médico para cada método de refrigeración natural

Aquí aparece la advertencia clave del vídeo. Cubrir el pie completo retiene el calor y produce el efecto contrario al buscado. “No te los calces si no quieres despertarte a las cuatro de la mañana asado de calor”, avisa el divulgador.

Por eso la instrucción precisa que la tela húmeda debe quedar ceñida al tobillo, sin envolver la planta ni los dedos, que son zonas de disipación térmica.

Las tres técnicas pueden combinarse en una misma noche y ninguna exige inversión, instalación ni aparatos eléctricos. Basta con agua, un par de calcetines y una botella pulverizadora.

Conviene comprobar que el colchón cuente con un protector impermeable antes de rociar la sábana, sobre todo en climas húmedos, donde el secado tarda más y la humedad puede acumularse.