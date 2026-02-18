El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ de la Armada Española avanza en su proceso de certificación y se espera que esté plenamente operativo este año. Diseñado y construido por Navantia, este sumergible representa un hito en la industria naval nacional al ser el primero de la serie S-80 Plus. Sin embargo, más allá de su tecnología avanzada y su capacidad de ataque, la vida a bordo impone un desafío extremo para los 43 tripulantes. Desde su entrega a la Armada en noviembre de 2023, el S-81 ha acumulado más de 130 días de navegación, con registros de hasta tres días consecutivos en inmersión. En los próximos meses, las pruebas se intensificarán con misiones de hasta un mes de duración para evaluar su autonomía y rendimiento. Como parte de estos ensayos, en mayo se realizará su primer lanzamiento de torpedos con fuego real en aguas de Canarias, un paso clave antes de su integración definitiva en la flota. Si bien el S-81 cuenta con tecnología de vanguardia, como su sistema de propulsión independiente del aire (AIP) que le permite operar sumergido por largos periodos sin necesidad de salir a la superficie, la experiencia de la tripulación en su interior es completamente distinta. Sin habitaciones privadas, con solo tres retretes y dos duchas compartidas, los marineros deben adaptarse a un estilo de vida donde la funcionalidad prima sobre la comodidad. Algo que no es novedad en los submarinos pero para quienes no están interiorizados puede llegar a ser una sorpresa y un recuerdo de los sueldos poco aptos que reciben las Fuerzas. El S-81 ‘Isaac Peral’ es una pieza clave en la modernización de la Armada Española. Se trata del primero de una serie de cuatro submarinos de la clase S-80, con entregas previstas en 2026, 2028 y 2030. Con una eslora de 80,8 metros y un desplazamiento de alrededor de 3000 toneladas en inmersión, este sumergible ha sido diseñado para operar con un alto nivel de automatización y autonomía. Cuenta con seis tubos lanzatorpedos y un sistema de combate avanzado desarrollado por Navantia Sistemas. Puede disparar torpedos, minas y misiles contra buques de superficie y objetivos en tierra, con una capacidad de ataque que supera a modelos anteriores. Sus torpedos pueden alcanzar más de 40 kilómetros de distancia, mientras que su diseño incluye más de 6000 cables y 10.000 tuberías que garantizan su óptima operatividad. Otro de los aspectos clave del S-81 es su capacidad para sumergirse a más de 300 metros de profundidad y descender rápidamente desde cota periscópica a profundidad operativa en menos de cinco minutos. Este alto nivel de maniobrabilidad y sigilo lo convierte en una pieza fundamental para la estrategia de defensa de España, situándolo entre los submarinos más avanzados del mundo. La experiencia dentro del S-81 dista mucho de ser cómoda para los 43 tripulantes. La optimización del espacio es absoluta, lo que implica la ausencia de habitaciones privadas. Los marinos duermen en camarotes reducidos y comparten los escasos espacios comunes disponibles. Además, deben turnarse para acceder a las dos duchas y tres retretes disponibles a bordo, lo que exige una estricta organización y disciplina incluso para las necesidades biológicas y el aseo. A diferencia de otras unidades de la Armada, el S-81 no cuenta con acceso a internet ni a redes sociales, lo que añade un reto adicional, especialmente para los marineros más jóvenes. La comunicación con el exterior es limitada, lo que obliga a los tripulantes a mantener la moral alta a través de la cohesión y el trabajo en equipo. Para soportar las largas misiones bajo el agua, la preparación y el entrenamiento son esenciales. La tripulación realiza simulaciones constantes para enfrentar emergencias como incendios o entrada de agua, ya que en un submarino no hay margen para errores. La capacidad de reacción rápida es crucial para garantizar la seguridad y la operatividad del sumergible. El S-81 no solo marca un avance en la industria de defensa, sino que también refuerza la capacidad operativa de la Armada Española. España forma parte del exclusivo grupo de diez países con capacidad para fabricar submarinos, y con la incorporación de esta serie S-80 Plus, la flota nacional se moderniza considerablemente. En los próximos años, se espera que los S-82, S-83 y S-84 complementen al S-81, sustituyendo progresivamente a modelos más antiguos como el S-71 Galerna, que será retirado en 2027. Con esta estrategia, la Armada busca consolidarse como una de las más avanzadas del mundo en guerra submarina y proyección de fuerza naval.