Confirmado: Hacienda investigará a los contribuyentes que retiren más de este importe de sus cuentas bancarias

La Agencia Tributaria mantiene un control exhaustivo sobre los movimientos de efectivo en las cuentas bancarias. Las entidades financieras están obligadas a informar sobre determinadas operaciones que superan ciertos umbrales establecidos por la normativa vigente. Este sistema busca prevenir el blanqueo de capitales y detectar posibles casos de evasión fiscal.

Los bancos deben reportar automáticamente al Banco de España las retiradas de efectivo que superen los 3000 euros. A partir de esta cifra, el movimiento queda registrado y puede ser objeto de revisión por parte de Hacienda. Sin embargo, existen otras cantidades que también pueden activar alertas, incluso por debajo de este límite.

Confirmado | Hacienda investigará a quienes retiren más de este importe de sus cuentas bancarias (foto: archivo).

Importes que activan la vigilancia de la Agencia Tributaria

La cifra clave son los 3000 euros en efectivo. Cualquier retirada que alcance o supere este importe genera un aviso automático al Banco de España, que posteriormente puede compartir la información con Hacienda. Esta comunicación no implica una acusación directa, pero sí permite a la Agencia Tributaria solicitar justificación sobre el origen y destino del dinero.

Existe otra cantidad relevante: 1000 euros. A partir de este importe, los bancos pueden exigir la identificación del cliente al realizar operaciones en efectivo. Si la entidad considera que el movimiento resulta sospechoso o forma parte de un patrón de retiradas fraccionadas, puede informar a las autoridades fiscales incluso sin alcanzar los 3000 euros. El Banco de España confirma que las entidades deben entregar el efectivo solicitado siempre que exista saldo, pero pueden pedir aviso previo para cantidades importantes.

Las sanciones por el retiro excesivo de efectivo en España. (Fuente: archivo)

Consecuencias de retiros frecuentes de 3000 euros

Retirar 3000 euros en una ocasión puntual no genera problemas si se puede justificar la procedencia del dinero. Sin embargo, realizar este tipo de retiradas de manera constante levanta sospechas. Las autoridades bancarias y fiscales supervisan patrones de actividad inusuales para detectar irregularidades.

Por ejemplo, sacar 3000 euros todos los días durante un mes implica mover hasta 90.000 euros en efectivo, una cantidad que llamará la atención de Hacienda. Los bancos están obligados a reportar actividades sospechosas y los patrones de retiro elevados y frecuentes constituyen una señal de alerta.

La Agencia Tributaria puede solicitar que se aclare la fuente del dinero mediante notificación formal y el contribuyente deberá aportar documentación que respalde el origen legal de los fondos.

Consecuencias de no justificar el origen del dinero

La normativa establece consecuencias económicas para quienes no puedan demostrar la procedencia de las cantidades retiradas. Según la Ley 10/2010, las sanciones pueden alcanzar entre 60.000 y 150.000 euros, además de la inhabilitación en caso de cargos públicos. Estas multas se aplican cuando no se justifica el origen del efectivo ingresado o retirado.

La Ley 11/2021 de medidas contra el fraude fiscal también establece límites para los pagos en efectivo. No se pueden realizar pagos superiores a 1000 euros entre profesionales y empresas, mientras que para particulares el límite es de 2500 euros. Las personas que tienen ingresos declarados y retiran cantidades de fuentes legales no tienen motivo de preocupación, siempre que puedan justificar esos fondos con documentación como nóminas, escrituras de venta o extractos bancarios.