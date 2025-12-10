Hacienda recuerda que portar más cierta cantidad sin declarar de euros en efectivo puede implicar sanciones graves y hasta investigaciones por delitos económicos.

El aviso de Hacienda a los mayores de 65 que tienen una casa en propiedad y no cumplen con esta condición

Hacienda multará a quienes ingresen o retiren dinero en efectivo de esta forma

La Agencia Tributaria de España ha reiterado una normativa fundamental que afecta a quienes todavía prefieren el uso de dinero en efectivo. En un contexto de refuerzo contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, transportar ciertas cantidades sin declaración puede implicar sanciones.

Según la normativa vigente, a partir de una cifra concreta, todos los ciudadanos deben justificar el origen de los fondos y notificar el traslado mediante el procedimiento legal establecido. De lo contrario, pueden enfrentarse a consecuencias económicas y judiciales.

Las operaciones en efectivo pueden levantar sospechas si superan el umbral permitido sin justificación legal.

Cuál es el límite de dinero en efectivo sin declarar

La legislación española establece que es posible portar hasta 99.999 euros en efectivo dentro del territorio nacional sin declaración previa. Sin embargo, al alcanzar o superar los 100.000 euros, es obligatorio cumplimentar el Modelo S1, disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.Este formulario permite registrar el movimiento del dinero, tanto si se transporta personalmente como si se envía mediante empresas logísticas o a través de transferencias financieras. La medida busca controlar la circulación de grandes sumas de dinero no bancarizado.El procedimiento es gratuito y debe realizarse antes de efectuar el traslado. Además, en caso de control, se deberá acreditar la legitimidad del origen de los fondos declarados.

Cuáles son las sanciones por no declarar grandes cantidades de efectivo

El incumplimiento de esta obligación puede conllevar sanciones económicas que oscilan entre 600 euros y hasta el 150% del importe no declarado, dependiendo de la gravedad del caso y la reincidencia.Además, la administración puede proceder a la retención o incautación inmediata del dinero hasta que se justifique documentalmente su procedencia. En situaciones extremas, si no se puede demostrar el origen del efectivo, se pueden iniciar investigaciones por presuntos delitos económicos.