El precio medio de la luz para el miércoles, 22 de abril de 2026 en España será de 49.06 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 828 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el miércoles, 22 de abril de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 105,7 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,95 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: