Este domingo, 19 de abril de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 36.47 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.162 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 87,81 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -3,7 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: