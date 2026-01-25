Cierran todas las escuelas: el Gobierno suspende las clases por las fuertes lluvias y riesgo de inundación. (Fuente: archivo).

En España, la Xunta de Galicia activó para mañana la alerta roja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y la alerta naranja en varias zonas de Ourense, ante un escenario de precipitaciones intensas y persistentes. La medida responde a las previsiones de los organismos meteorológicos, que alertan de un elevado riesgo de inundaciones y de afecciones a la seguridad de personas y bienes.

Según EFE, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió de la llegada de la borrasca de gran impacto Joseph, que a partir del lunes dejará lluvias abundantes, vientos intensos y temporal marítimo en buena parte del país, con especial incidencia en Galicia y, en concreto, en Pontevedra.

Suspensión de clases y restricciones en centros educativos

Según informó la Xunta de Galicia en un comunicado de prensa, debido a la activación de la alerta roja por lluvias, la Comisión Escolar de Alertas decidió suspender las clases y el transporte escolar durante toda la jornada del lunes 26 en los centros educativos y escuelas infantiles del interior de Pontevedra.

La medida busca reducir desplazamientos y minimizar riesgos en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, por la alerta naranja, quedaron suspendidas las actividades al aire libre en los centros educativos de tres zonas de la provincia de Ourense: Noroeste, Miño y Sur.

La Xunta indicó que el detalle de los ayuntamientos afectados por estas suspensiones puede consultarse en el portal educativo oficial.

Joseph, la nueva borrasca con gran impacto que dejará fuertes lluvias a partir del lunes. (Fuente: archivo).

Alerta roja y naranja por precipitaciones extremas

La alerta roja se activó en el interior de Pontevedra por una precipitación acumulada que podría alcanzar los 150 milímetros en 12 horas. En tanto, el noroeste, el sur y la zona del Miño de Ourense quedaron bajo alerta naranja, con previsiones de hasta 80 milímetros en el mismo período.

Ante esta situación, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior trasladó la información a ayuntamientos, diputaciones y servicios de Protección Civil a través del 112 Galicia. Además, recomendó activar los planes municipales de emergencia y extremar las precauciones, como circular con cuidado, informarse sobre el estado de las carreteras y evitar atravesar o estacionar en zonas inundables.

La borrasca Ingrid continúa en el país dejando nevadas en cotas muy bajas, tormentas en muchos puntos de la península y grandes olas en las costas del norte. Fuente: EFE Brais Lorenzo

Temporal costero y la llegada de la borrasca Joseph

La Xunta mantiene además la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego, lo que implica la suspensión de la actividad deportiva en el mar. Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse alejados de diques, rompientes y paseos marítimos, así como de revisar amarres y extremar las medidas de seguridad en embarcaciones.

En este contexto, la Aemet señaló que la borrasca Joseph provocará lluvias muy abundantes el lunes 26 y la madrugada del martes 27. El organismo advirtió sobre posibles inundaciones y crecidas y pidió seguir las recomendaciones de Protección Civil, en un escenario que se suma al impacto de la borrasca Ingrid, que mantiene activos avisos por fenómenos costeros en el norte del país.