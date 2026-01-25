Tragedia en Córdoba | Pedro Sánchez destaca la gestión de Puente: “Está dando la cara desde el primer momento”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mostrado hoy todo su reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su trabajo en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), y ha dicho que el ministro “ está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia ”.

Según EFE, el también secretario general del PSOE ha arropado este domingo a la secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en un acto de campaña en Huesca.

Al igual que Alegría, Sánchez ha querido que sus primeras palabras, tras estos días “muy duros” tras el accidente de Adamuz y el posterior de un tren de Rodalies en Barcelona, fueran para homenajear a las víctimas y a sus familias, a quienes ha mostrado todo su cariño.

Un reconocimiento y “orgullo” que ha extendido a los servidores públicos e instituciones que han trabajado coordinadamente y de manera leal para responder ante esta tragedia, “como siempre hacemos los españoles, con unidad, con lealtad, con empatía y con eficacia”, ha recalcado.

Sánchez traslada todo su reconocimiento a Puente por su gestión de la tragedia de Adamuz. Fuente: EFE David Arjona

¿Qué dijo Sánchez de la gestión de Óscar Puente?

En este punto, el presidente del Gobierno ha querido mencionar expresamente a Óscar Puente, de quien ha resaltado cómo está gestionando “y dando la cara desde el primer momento”. Y, según Sánchez, “esa es la diferencia entre unos y otros”, la forma de responder ante las tragedias que “desgraciadamente” suceden en la vida.

Su Gobierno, ha asegurado, “ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, eficacia, transparencia y unidad” y “dejando a un lado la confrontación política estéril” que les desvía del objetivo principal", que es atender a las víctimas y mantener un servicio ferroviario que es admirado todo el mundo

Respecto a Rodalies, ha indicado además que están trabajando “codo con codo” con las autoridades catalanas para que vuelva a restablecerse un servicio de cercanías “digno y seguro que es lo que se merecen los ciudadanos de Cataluña como los del resto de España”.

El PP cambia de estrategia y se lanza a pedir la dimisión o el cese de Puente. Fuente: EFE-TV Pablo Rojo

El PP pide la dimisión o el cese de Puente

Por otro lado, después de mantener durante varios días que era pronto para pedir responsabilidades por los accidentes de tren, el PP ha cambiado de estrategia este domingo y ha exigido la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, o su cese por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha explicado que el punto de inflexión para cambiar de opinión ha sido un artículo publicado este domingo por el diario El Mundo en el que se afirma que el punto en el que descarriló el tren Iryo el pasado domingo es un punto de unión entre material nuevo y vías sin renovar desde 1989.

Hasta ahora Puente ha mantenido, como aseguró en una rueda de prensa el pasado miércoles, que la vía en la que se produjo el siniestro que ha dejado 45 muertos es “una vía recién renovada” y había pasado “cuatro inspecciones en los últimos tres meses”.

Según Tellado, la información “reveladora” de este periódico demuestra que Puente ha “mentido” a la cara a los españoles y que ha ofrecido datos “falsos”. Una situación que evidencia la “mala gestión” Gobierno, la “incompetencia” y “probablemente” la “mala fe” del ministro.

Mentir, ha agregado el secretario general del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, “invalida” a Puente para continuar al frente del ministerio de Transportes y por eso es necesaria su “inmediata dimisión”.