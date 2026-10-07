El cantante y compositor Piero murió a los 81 años, tras dejar una huella imborrable que marcó a generaciones en la música popular.

Piero, nacido en Italia en 1945 y llegado a la Argentina a los 3 años, fue autor de clásicos como “Mi viejo”.

El artista pasó dos días internado y falleció este miércoles en Buenos Aires. Cabe destacar que, el pasado abril, formó parte de una serie de conciertos en Bogotá en los que interpretó las canciones de su disco para niños “La sinfonía inconclusa del mar” junto a una compañía de baile.

Piero fue reconocido principalmente por canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, un tema que expresa su espíritu pacifista. A lo largo de su carrera cantó junto a las grandes voces de nuestro país, como León Gieco y Mercedes Sosa.

Días atrás, Piero compartió en redes sociales un agradecimiento a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por incluir su voz del tema “Io Vengo” para la apertura del desfile de verano 2027 en París.

“Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile. El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados. El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano”.