Avance del CNIO logra eliminar tumores de cáncer de páncreas en ratones con una terapia combinada y abre la puerta a futuros ensayos en humanos.

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha presentado un avance histórico en la lucha contra el cáncer de páncreas. Por primera vez, investigadores españoles lograron eliminar tumores de este tipo en ratones mediante una terapia combinada. El hallazgo representa un hito científico que abre la puerta a futuros tratamientos en humanos contra una de las enfermedades más letales.

El equipo liderado por Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, probó la terapia en modelos animales que reproducen fielmente el adenocarcinoma ductal, el tipo más común y agresivo.

Los resultados, publicados en PNAS, mostraron que los tumores desaparecieron por completo. Más de 200 días después de finalizar el tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin efectos secundarios graves.

El dolor abdominal persistente suele aparecer en fases avanzadas del cáncer de páncreas, cuando las opciones terapéuticas son más limitadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un avance contra el tumor más agresivo del páncreas

La investigación se centra en el adenocarcinoma ductal, que representa el 90% de los tumores malignos de páncreas. Este cáncer tiene una supervivencia inferior al 10% cinco años después del diagnóstico. Su detección tardía y la rápida resistencia a los tratamientos convencionales lo convierten en uno de los más mortales.

El equipo atacó tres puntos clave del tumor de forma simultánea: el oncogén KRAS, y las proteínas EGFR y STAT3. Al bloquear estas tres dianas a la vez, los científicos evitaron que el cáncer desarrollara resistencias. La terapia combinó daraxonrasib, afatinib y SD36.

¿Cuándo se probará esta terapia en pacientes humanos?

Los investigadores advierten que aún no están en condiciones de iniciar ensayos clínicos. Barbacid estima que harán falta al menos tres años para comenzar las pruebas en humanos. El principal obstáculo reside en optimizar los fármacos y obtener las aprobaciones regulatorias necesarias.

Uno de los retos es que el afatinib está aprobado para cáncer de pulmón pero no para tumores con mutaciones en KRAS, características del cáncer de páncreas. Además, se necesita financiación suficiente para llevar adelante el ensayo clínico.

El cáncer de páncreas en España: cifras y desafíos

En España se diagnostican más de 10.300 casos de cáncer de páncreas cada año, según datos del CNIO. La incidencia ha aumentado de forma constante tanto en hombres como en mujeres.

Investigadores del CNIO desarrollan una terapia experimental que combina varios fármacos para atacar de forma simultánea las principales dianas del tumor. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La supervivencia a cinco años es inferior al 10%, principalmente porque la mayoría de los pacientes son diagnosticados en fases avanzadas. Los tratamientos actuales se basan en quimioterapia convencional con resultados limitados.

Este estudio, financiado por la Fundación CRIS Contra el Cáncer con 3,6 millones de euros durante seis años, marca un cambio de paradigma. El equipo probó la terapia en ratones con células cancerígenas de pacientes que continuaban libres de enfermedad 200 días después del tratamiento.