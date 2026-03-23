En un contexto de elevados costes operativos, revisión de inversiones y un consumo más moderado, numerosas empresas están realizando ajustes en sus estructuras con el fin de mejorar la eficiencia. La digitalización y la reorganización interna continúan siendo la guía para grandes grupos con presencia nacional. Es allí donde una multinacional con miles de empleados en España ha confirmado un recorte de plantilla que impacta en varias de sus divisiones. Este anuncio a fines de 2025 hoy ya es una realidad que solo reafirma un clima de inestabilidad laboral, con los ERE (despidos colectivos) y los planes de ajuste nuevamente en el centro del debate económico. Amazon despide 16.000 empleados en todo el mundo para el primer trimestre de 2026, en la segunda gran ronda de recortes en apenas tres meses. La decisión forma parte de una profunda reestructuración interna tras los excesos de contratación durante los años posteriores a la pandemia. Este nuevo ajuste se suma a los 14.000 empleos administrativos eliminados a finales de octubre pasado. Con estas cifras, la compañía avanza en su objetivo de reducir cerca de 30.000 puestos corporativos. El proceso afecta a distintas áreas clave del negocio, incluyendo Amazon Web Services, comercio minorista, Prime Video y recursos humanos, dentro de una plantilla global que ronda los 1,5 millones de empleados. El ajuste se articula mediante un ERE en Amazon Spain Services, la filial que agrupa funciones corporativas y de soporte. El proceso afecta a cientos de trabajadores en España, con especial incidencia en oficinas de Madrid y Barcelona. Según la información trasladada a los representantes sindicales, el alcance final del recorte depende del periodo de consultas y de las salidas pactadas, una fórmula habitual en este tipo de procesos dentro del marco laboral español. La reestructuración no afecta a la red de centros logísticos ni a las operaciones de reparto, sino a áreas corporativas y de servicios, en un intento por simplificar la estructura, eliminar duplicidades y adaptar la plantilla a un nuevo ciclo de negocio. Se trata de Amazon España. La compañía ha enmarcado este ajuste dentro de una estrategia global de revisión de costes y reorganización tras el fuerte crecimiento experimentado en los últimos años. El caso de Amazon se inscribe en una tendencia más amplia de reducción de personal en sectores como la tecnología, la distribución, el consumo, la industria y la logística. En España, estos ajustes generalmente se gestionan mediante ERE negociados, cuyas condiciones fluctúan en función del convenio y la antigüedad. Estos recortes reflejan un fenómeno que afecta a diversas industrias, evidenciando la necesidad de adaptarse a un entorno económico cambiante y a las nuevas demandas del mercado laboral. En este contexto, diversos grupos empresariales han implementado planes de ajuste con el objetivo de contener costes y optimizar márgenes, lo que refleja un cambio de ciclo tras años de expansión acelerada. Este fenómeno ha llevado a las organizaciones a adoptar estrategias más rigurosas y a evaluar sus operaciones de manera más crítica. Estos movimientos confirman una dinámica de ajuste que sigue extendiéndose por el mercado laboral español y cuyo alcance dependerá de la evolución del consumo, la inversión y la situación económica en los próximos meses. El repaso de procesos comunicados o acordados recientemente deja ejemplos en sectores muy distintos. Estas son algunas de las cifras más citadas: