La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una reforma del proceso de obtención del permiso de conducir en España que permitiría a los aspirantes realizar prácticas de conducción acompañados por tutores no profesionales —como familiares o amigos— en lugar de depender exclusivamente de autoescuelas autorizadas, emulando modelos que ya existen en otros países europeos y en Estados Unidos. Este enfoque, que permite prácticas con tutores no profesionales y ya se emplea en otros países europeos como Francia, Italia o Portugal, busca reducir los costes de la formación vial, ofrecer alternativas más flexibles (incluidas opciones digitales y online) y facilitar el acceso al carné de conducir para jóvenes con ingresos bajos y residentes en zonas rurales o menos conectadas. En Estados Unidos, la obtención del permiso de conducir permite a los aprendices practicar con un conductor experimentado (por ejemplo, un familiar) que supervisa las prácticas después de aprobar el examen teórico, sin que la asistencia a una autoescuela tradicional sea obligatoria. Esto ofrece una formación más flexible y, en muchos casos, menos costosa que los métodos tradicionales. La CNMC propone que España adopte un modelo similar, permitiendo la conducción acompañada con tutores no profesionales y promoviendo alternativas de formación digital, con el fin de mejorar el aprendizaje y reducir los costes asociados al permiso de conducir. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Gobierno están estudiando y valorando la propuesta de la CNMC antes de decidir si se implementa este modelo en España. Las asociaciones de autoescuelas han mostrado su preocupación por la iniciativa, argumentando que la formación impartida por profesionales certificados garantiza mayor calidad y seguridad vial, y que la ausencia de instructores con vehículos de doble mando usados en autoescuelas podría comprometer la seguridad durante el aprendizaje. La idea de permitir prácticas con tutores no profesionales podría representar un reto competitivo para las autoescuelas tradicionales, incentivándolas a innovar y ofrecer servicios con mayor valor añadido para seguir siendo atractivas en un mercado más flexible. Además, la CNMC recomienda simplificar los requisitos para ser instructor o director de autoescuela, mejorar la gestión de los exámenes y aumentar la transparencia del sistema, por ejemplo, permitiendo que los alumnos gestionen directamente la asignación de fechas de examen y publicando las tasas de aprobados de cada centro.