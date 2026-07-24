El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado un cambio histórico en la imagen del euro que circula por el continente. Tras más de dos décadas utilizando los tradicionales motivos arquitectónicos de ventanas y puentes, la institución monetaria presentó diez propuestas preseleccionadas para rediseñar los billetes de euro de forma integral.

Este ambicioso proceso de transformación busca reforzar la identidad europea, mejorar la sostenibilidad del papel moneda e incorporar las tecnologías más avanzadas contra la falsificación. La ciudadanía desempeñará un papel fundamental en la elección final mediante una votación pública sin precedentes a escala continental.

¿Cuáles son los diseños de billetes de euros?

Las diez propuestas finalistas, desarrolladas por prestigiosos estudios de diseño de todo el continente, se agrupan en dos grandes líneas temáticas conceptuales aprobadas por el BCE: Cultura europea y Ríos y aves .

Proyectos de Cultura europea : incluyen los diseños del Studio Joost Grootens (Diseño A), Neue Gestaltung GmbH (Diseño C), Myrsini Vardopoulou (Diseño E), Jan Robert Dünnweller (Diseño F) y la alianza Rubio & del Amo con Cruz más Cruz (Diseño G).

Proyectos de Ríos y aves: abarcan las propuestas de PunktFormStrich (Diseño B), Rudy Guedj y François Girard-Meunier (Diseño D), Atelier Goppel-Toperngpong (Diseño H), Isabelle Daëron (Diseño I) y Ville Tietäväinen (Diseño J).

¿Qué muestra cada billete según sus creadores?

De acuerdo con el informe técnico del jurado publicado por el Banco Central Europeo, cada una de las temáticas aborda el patrimonio europeo desde un ángulo único:

Cultura europea

5 €: Maria Callas (artes escénicas y festivales).

10 €: Ludwig van Beethoven (música y conciertos).

20 €: Marie Curie (ciencia y laboratorios).

50 €: Miguel de Cervantes (literatura y bibliotecas).

100 €: Leonardo da Vinci (artes plásticas y museos).

200 €: Bertha von Suttner (valores de paz y plazas públicas).

Estudios como Studio Joost Grootens expresan que su diseño interpreta la cultura como un proceso vivo reflejado en la mirada y el diálogo, mientras que Rubio & del Amo incorpora estructuras tipográficas inspiradas en la palabra “EURO”.

Ríos y aves

En la línea de biodiversidad, los creadores (PunktFormStrich, Daëron, Tietäväinen, entre otros) representan el fluir del agua desde los manantiales de montaña hasta el mar a medida que sube el valor del billete, combinando aves autóctonas con gráficos interactivos de frecuencias de canto, velocidades de vuelo y siluetas de las sedes de las instituciones europeas:

5 € : Treparriscos (nacimiento del río y manantiales).

10 € : Martín pescador (curso alto y cascadas).

20 € : Abejaruco europeo (curso medio y valles).

50 € : Cigüeña blanca (meandros y llanuras).

100 € : Avoceta común (estuario y desembocadura).

200 €: Alcatraz atlántico (paisaje marino y alta mar).

¿Cómo participar de la encuesta y hasta cuándo hay tiempo?

Cualquier ciudadano residente en la Unión Europea puede emitir su voto a través de la plataforma web habilitada en el portal oficial del Banco Central Europeo y difundida por los bancos centrales nacionales como el Banco de España (bde.es) o el Deutsche Bundesbank (bundesbank.de).

Fecha límite de votación : la consulta pública estará disponible hasta el 21 de septiembre de 2026.

Elección final: tras analizar las preferencias de la ciudadanía, el Consejo de Gobierno del BCE seleccionará la propuesta ganadora hacia finales de 2026.

¿Qué pasará con los billetes actuales?

Los billetes de euro actuales de la serie «Europa» seguirán conservando todo su valor legal y se podrán utilizar para realizar compras cotidianas con absoluta normalidad.

Según los comunicados de prensa oficiales del BCE, el reemplazo no será inmediato. Tras elegir la propuesta definitiva a finales de 2026, comenzará una fase técnica para adaptar las medidas de seguridad y preparar la impresión masiva, por lo que las nuevas versiones comenzarán a circular progresivamente en los monederos un par de años después.