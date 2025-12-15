El euro digital entra en fase final: cómo funcionará y qué cambiará para consumidores y bancos. Imagen: Nano Banana.

La Unión Europea ha dado un paso clave hacia la posible introducción del euro digital, una moneda electrónica emitida por el Banco Central Europeo (BCE) que podría empezar a estar lista para 2029 si se aprueba la legislación necesaria. Este proyecto busca modernizar los pagos en la zona euro y ofrecer una alternativa pública a la creciente digitalización del dinero.

El euro digital no reemplazaría al efectivo, sino que funcionaría como una forma digital del dinero emitido por el BCE, disponible para personas y empresas en toda la zona euro. La iniciativa quiere responder a cambios profundos en los hábitos de pago, con cada vez más transacciones electrónicas y menos uso de billetes y monedas físicas.

Cómo será y operará el euro digital

El euro digital es un proyecto de moneda digital de banco central (CBDC) diseñado para complementar al dinero en efectivo tradicional. A diferencia de las criptomonedas, no será un activo especulativo, sino dinero público con valor fijo de 1:1 respecto al euro físico.

Este instrumento permitiría a los ciudadanos y empresas realizar pagos electrónicos en tiendas, en línea y entre particulares. Las transacciones con euro digital se podrían hacer desde aplicaciones móviles, tarjetas o monederos digitales vinculados a cuentas específicas. Uno de los aspectos más innovadores es la posibilidad de realizar pagos sin conexión a internet, replicando, en lo posible, la funcionalidad del efectivo físico en entornos digitales.

Además, el euro digital estaría diseñado para ser accesible en toda la zona euro, con un nivel de privacidad y seguridad reforzado por el propio BCE. Aunque se podrá usar en línea, también se prevé la opción de transacciones offline, en las que los euros digitales se transfieren de dispositivo a dispositivo sin conexión directa.

El euro digital entra en fase final: cómo funcionará y qué cambiará para consumidores y bancos. (Fuente: archivo).

¿Qué beneficios y cambios traerá para consumidores y bancos?

Para los consumidores, el euro digital promete pagos más rápidos, seguros y accesibles. Podrán enviar y recibir dinero sin intermediarios complejos y con costes potencialmente bajos o nulos, dependiendo de cómo se estructure la oferta final. La soberanía monetaria europea también se refuerza, al ofrecer una alternativa pública a sistemas de pago privados dominados por grandes empresas tecnológicas.

Los bancos, por su parte, deberán adaptarse a este nuevo medio de pago. La introducción del euro digital implica cambios en sus sistemas de pago, en la forma en que interactúan con los clientes y en sus modelos de negocio. Algunas entidades financieras han expresado reservas ante la posibilidad de que los usuarios trasladen depósitos desde cuentas tradicionales hacia monederos de euro digital, lo que podría afectar la liquidez y la capacidad de préstamo.

El BCE ha señalado que trabajará con bancos y proveedores de servicios de pago para integrar el euro digital de forma fluida en el ecosistema financiero existente, con el objetivo de evitar impactos negativos abruptos y asegurar una transición ordenada.

¿Cuándo entrará en vigor y qué pasos quedan por delante?

Aunque la fecha objetivo es 2029, el euro digital todavía depende de varios hitos clave antes de su lanzamiento. El primero es la aprobación de una normativa específica por parte de los legisladores de la Unión Europea, prevista para 2026. Si esa legislación se adopta en tiempo y forma, se espera que en 2027 comiencen las pruebas piloto con usuarios seleccionados.

Una vez completadas las pruebas técnicas y ajustados los aspectos regulatorios y de seguridad, el euro digital podría estar disponible para uso general. Hasta entonces, el BCE continuará su desarrollo en cooperación con bancos, empresas tecnológicas y autoridades nacionales.

Este proceso refleja un enfoque prudente que busca equilibrar la innovación con la estabilidad financiera y la protección de los usuarios. La introducción de una moneda digital de banco central a gran escala sería un hito histórico para Europa y puede influir en la manera en que millones de personas manejan su dinero en la próxima década.