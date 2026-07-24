En la apertura de mercados de este viernes, 24 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 11,75 euros y registran un volumen de 449415 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,17% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco Santander cayó de forma sostenida al inicio, rebotó dos jornadas, volvió a retroceder y cerró al alza; balance general aún bajista, con leve mejora y volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se ha situado en un 29.77%, mientras que su volatilidad anual ha sido de un 29.99%. Al comparar ambas cifras, observamos que el 29.77% es menor que el 29.99%, lo que sugiere que el comportamiento de la acción de Banco Santander ha sido mucho más estable en el último año. Esta disminución en la volatilidad semanal indica una reducción de las variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que significa que ha obtenido una ganancia después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que vende, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final que la empresa reporta es de 12.57B, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las 35 empresas españolas que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y su domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca y a los servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y soluciones de pago. Su negocio se organiza en banca minorista, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y seguros, pagos y financiación al consumo; fundada en 1857, opera principalmente en España, Reino Unido y América (Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU., entre otros) y también cotiza vía ADR en la NYSE (SAN).