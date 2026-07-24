Este 24 de julio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 21.13 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 112,705 acciones. Esta cifra indica una ligera variación del 0.33% en comparación con el día anterior, destacando el interés continuo de los inversores en la compañía.

Iberdrola S.A. mostró un tono alcista en los últimos 10 días, con 6 subidas y 4 caídas, volatilidad moderada por rachas breves y un cierre en ascenso que refuerza la inercia positiva.

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se sitúa en 10.99%, lo que es menor que su volatilidad anual de 14.79%. Esto sugiere que, en comparación con el comportamiento del último año, la estabilidad de la acción de Iberdrola ha mejorado, mostrando menores variaciones y un comportamiento más estable en el corto plazo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y gas, produciendo sobre todo energía renovable (eólica terrestre y marina, solar e hidráulica), apoyada por ciclos combinados y almacenamiento.

Su actividad se organiza en Redes, Renovables y Clientes/Generación y comercialización, con foco en redes inteligentes, electrificación y soluciones como autoconsumo e hidrógeno verde. Cotiza en el Ibex 35, controla ScottishPower en el Reino Unido y tiene participaciones mayoritarias en Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y líder global en eólica.