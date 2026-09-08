Vivir durante una temporada en Hawái sin tener que pagar alojamiento es la propuesta que lanzó Selah’s Pig Sanctuary, una organización sin fines de lucro dedicada al cuidado de cerdos rescatados en Estados Unidos.

El santuario, situado en Keaau, en la Isla Grande de Hawái, busca voluntarios para colaborar en el cuidado diario de animales procedentes de situaciones de abandono, maltrato o negligencia.

A cambio de dedicar 20 horas semanales a las tareas del refugio, los participantes tendrán alojamiento gratuito dentro de sus instalaciones, además de acceso a servicios básicos como electricidad e internet.

Como Hawai pero a 3 horas de España: tiene playas paradisíacas con cascadas secretas y delfines en sus costas Fuente: Archivo

Voluntariado en Hawái: qué ofrece el santuario a los seleccionados

La convocatoria de voluntariado en Hawái funciona mediante un sistema de intercambio. No se trata de un empleo remunerado: los participantes aportan horas de trabajo y reciben alojamiento durante su estancia.

El programa busca garantizar el funcionamiento cotidiano de Selah’s Pig Sanctuary y proporcionar, según explica la organización, “un hogar seguro y amoroso para cerdos abandonados”.

Cada participante tendrá que dedicar 20 horas a la semana a las actividades del santuario. A cambio, podrá alojarse en las instalaciones sin pagar por la habitación y tendrá incluidos servicios básicos como electricidad e internet.

El alojamiento gratuito, sin embargo, no implica que todos los gastos estén cubiertos. Cada voluntario tendrá que afrontar por su cuenta la alimentación, los gastos personales y el desplazamiento hasta Hawái.

Cuáles son los requisitos para acceder al alojamiento gratis en Hawái

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es que no exige experiencia previa en cuidado animal. Tener conocimientos relacionados con el manejo de animales, especialmente de cerdos, será valorado, pero no constituye una condición obligatoria.

Sí existen otros requisitos para el voluntariado. Los candidatos deben ser mayores de edad, comprometerse a colaborar durante 20 horas semanales y aceptar residir dentro del refugio mientras dure su participación.

También deberán respetar las normas internas de convivencia. El santuario valorará especialmente el compromiso con el bienestar animal, la capacidad para desarrollar trabajo físico y una actitud colaborativa.

Para presentar la candidatura, los interesados deben contactar con el santuario y enviar un currículum y una carta de motivación. En esta última deberán explicar por qué quieren participar y cuál es su relación o interés por el bienestar animal.

Qué tareas deben realizar los voluntarios con los cerdos rescatados

La estancia no consiste únicamente en convivir con los animales. Los voluntarios tendrán que participar activamente en las tareas necesarias para mantener las instalaciones y garantizar el bienestar de los cerdos rescatados.

Una de las principales responsabilidades será alimentar a los animales. También deberán cambiar y rellenar los recipientes de agua para garantizar que los cerdos dispongan de agua limpia.

Otra parte importante del voluntariado en Hawái será la limpieza de los corrales y las instalaciones. Son tareas físicas que forman parte del funcionamiento diario de un refugio de estas características.

Además, los seleccionados podrán colaborar en otras labores operativas y participar en la socialización y cuidado de los cerdos rescatados, uno de los objetivos centrales del programa.

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Hasta cuándo se puede participar en el voluntariado en Hawái

El período previsto para el programa se extiende entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la fecha concreta de incorporación puede variar dependiendo de las plazas disponibles.

Las solicitudes para el voluntariado en Hawái se analizan de forma continua. Esto significa que la convocatoria permanecerá sujeta a disponibilidad hasta que se cubran los puestos.

Antes de presentar una candidatura, también hay que tener en cuenta el coste total de la experiencia. El alojamiento gratuito incluye la habitación y determinados servicios básicos, pero no los vuelos o traslados necesarios para llegar hasta la Isla Grande.

Tampoco están incluidos los alimentos ni los gastos personales. Por tanto, aunque el programa permite vivir temporalmente en Hawái sin pagar alojamiento, los participantes necesitan disponer de recursos propios para afrontar el resto de los costes durante la estancia.

Requisitos para postularse al voluntariado en Hawái

Los principales requisitos y condiciones de la convocatoria son:

Ser mayor de edad .

Dedicar 20 horas semanales al santuario.

Residir en las instalaciones durante la estancia.

Cumplir las normas internas de convivencia.

Tener capacidad para realizar tareas físicas .

Mostrar compromiso con el bienestar animal.

Enviar un currículum .

Presentar una carta de motivación .

Asumir el coste del viaje hasta Hawái.

Pagar la alimentación y los gastos personales.

La experiencia previa con animales no es obligatoria, aunque el santuario valorará especialmente los conocimientos relacionados con el manejo y el cuidado de cerdos.

Los españoles interesados pueden postularse pero hay una precisión importante: que el santuario acepte la candidatura no significa automáticamente que un ciudadano español pueda realizar ese voluntariado entrando como turista en Estados Unidos.

Al tratarse de una estancia presencial de varios meses, con 20 horas semanales de tareas a cambio de alojamiento, habría que el visado o autorización migratoria estadounidense corresponde antes de viajar.