Miles de viajeros podrían enfrentar problemas en aeropuertos y controles fronterizos de España y del espacio Schengen debido a una condición que frecuentemente pasa desapercibida. Aunque el pasaporte figure como “vigente”, las autoridades pueden impedir el ingreso o incluso la salida del país si el documento no cumple con determinadas exigencias de validez.

La normativa europea establece que los ciudadanos de terceros países que deseen ingresar a España para estadías cortas deben presentar un pasaporte emitido hace menos de diez años y con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen. En caso contrario, las autoridades fronterizas tienen la facultad de rechazar el viaje.

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Requisitos de pasaportes para viajar a España

La exigencia emana del Código de fronteras Schengen y repercute en aquellos viajeros extracomunitarios que acceden a España con propósitos de turismo, negocios, estudios breves o reuniones familiares.

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Requisitos para el documento de viaje: expedido en los últimos diez años y con validez mínima de tres meses tras la salida

Esto implica que una persona puede tener un pasaporte “vigente” según la fecha impresa en el documento, pero aun así quedar fuera de las condiciones exigidas por la Unión Europea. En tales circunstancias, las aerolíneas o las autoridades migratorias pueden negarse a permitir el embarque o denegar la entrada al país.

La medida tiene como objetivo fortalecer los controles migratorios en todo el territorio del espacio Schengen y unificar criterios entre los países miembros. España aplica estas normativas en todos los puntos de control fronterizo autorizados, incluyendo aeropuertos, puertos y pasos terrestres.

Requisitos y documentos adicionales que pueden exigir las autoridades

Además del pasaporte válido, España puede requerir visado según la nacionalidad del viajero. También se solicita documentación que justifique el motivo de la estadía, como reservas hoteleras, cartas de invitación, billetes de regreso o comprobantes de inscripción académica.

Las autoridades fronterizas también pueden solicitar evidencias de solvencia económica. Para 2025, el mínimo requerido asciende a 118 euros por persona y día de estadía, con un mínimo general de 1.065 euros independientemente de la duración del viaje.

En caso de no satisfacer alguno de los requisitos, las autoridades pueden emitir una decisión de denegación de entrada. La normativa prevé la posibilidad de presentar recursos administrativos, aunque la apelación no suspende la prohibición de ingreso inmediata.

Los ciudadanos de la Unión Europea, así como de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, pueden ingresar a España con documento nacional de identidad o pasaporte vigente, sin necesidad de cumplir con el requisito de los diez años de expedición.