Existen lgunos vehículos en España que ya no tienen que pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La Dirección General de Tráfico (DGT) aprobó una excepción que beneficia a coches muy antiguos, marcando un antes y un después en la normativa de circulación. La ITV es una revisión obligatoria que asegura que los vehículos en circulación estén en condiciones seguras y respeten las normativas medioambientales. Pero esta nueva exención representa una excepción significativa para los coches considerados patrimonio cultural. La DGT estableció que los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 quedarán exentos de pasar la ITV a partir de este año. Esta disposición aplica a coches, motocicletas y ciclomotores, siempre que no hayan sido modificados sustancialmente desde su fabricación. Según el texto oficial, “los vehículos históricos matriculados con anterioridad al 1 de enero de 1950 quedarán exentos de someterse a inspección técnica periódica”. Esta decisión se enmarca en una política de protección al patrimonio cultural automovilístico español. El argumento principal de la DGT es que se trata de vehículos que ya no forman parte del parque móvil habitual, sino que tienen un valor cultural, histórico o coleccionista. Además, al no circular con regularidad, no representan un riesgo significativo en materia de seguridad vial. La medida también evita someter a estos vehículos a inspecciones para las que no están diseñados técnicamente. Muchas veces, estas unidades no pueden cumplir con los estándares actuales simplemente por haber sido fabricadas en otra época, lo que hacía injusto exigirles las mismas condiciones. Para que el vehículo quede exento de ITV, debe haber sido matriculado antes del 1 de enero de 1950. Además, no debe haber sido transformado ni modificado desde su fabricación, para preservar su valor como testimonio histórico. No es necesario realizar ningún trámite especial: si el coche cumple con esos criterios, automáticamente queda fuera del régimen obligatorio de inspecciones periódicas. No obstante, se recomienda portar documentación que acredite la fecha de matriculación en caso de controles. Mientras España avanza con la exención a vehículos antiguos, Portugal tomó una decisión similar pero con las motos. Allí se eliminó la ITV obligatoria para motocicletas, algo que fue criticado por algunas entidades, pero que no generó aumentos en la siniestralidad. Según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC), Portugal logró reducir en un 47% las muertes en carretera entre 2010 y 2020, posicionándose como uno de los países europeos con mayor mejora. La eliminación de ITV en motos no revirtió esa tendencia.