Conducir en las ciudades españolas va a ser cada vez más difícil. La Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible ha establecido que todos los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes del 5 de septiembre de 2026, una fecha límite que afecta directamente a decenas de ciudades y a millones de conductores que aún no han adaptado su vehículo a las nuevas exigencias ambientales. La norma no deja margen de interpretación: la documentación de transporte y la gestión de accesos en estas zonas deberán ser exclusivamente electrónicas a partir de esa fecha, y los ayuntamientos recibirán nuevas competencias para establecer restricciones específicas en vías y tramos urbanos mediante ordenanza municipal. Las ZBE son áreas delimitadas dentro de los municipios en las que se restringe la circulación de los vehículos más contaminantes, es decir, aquellos que carecen de etiqueta ambiental de la DGT o que cuentan únicamente con las etiquetas B y C. Ciudades como Madrid y Bilbao ya tienen operativas sus propias zonas, que prohíben el acceso a los modelos más antiguos y con mayores emisiones. Sin embargo, la nueva ley amplía esos criterios. Los ayuntamientos podrán imponer tasas a los vehículos de alta contaminación que pretendan acceder a estas áreas, y el Gobierno trabaja además en un proyecto de Real Decreto que permitirá extender las restricciones a coches que circulen con un único ocupante, inspirándose en la lógica de los carriles VAO ya existentes en algunas carreteras españolas. La ley va mucho más allá de las ZBE. Entre sus medidas más relevantes para el sector del transporte, obliga a las empresas a calcular y publicar su huella de carbono para todos sus servicios, respaldada por sistemas de gestión ambiental auditables. También establece incentivos para la renovación de flotas hacia vehículos de cero o bajas emisiones, con programas destinados a retirar progresivamente camiones, autobuses, furgonetas y coches más antiguos y contaminantes. La normativa introduce además el concepto de Nodos Logísticos, centros intermodales diseñados para facilitar el acceso a todos los operadores y mejorar la coordinación de la distribución de mercancías. En paralelo, las autoridades tienen la obligación de habilitar zonas de aparcamiento seguras para conductores profesionales, con áreas específicas para el transporte de mercancías peligrosas que permitan cumplir con la normativa de tiempos de descanso. El impacto de la ley no se limita al transporte de mercancías. Cualquier conductor que resida o se desplace habitualmente por una ciudad de más de 50.000 habitantes verá condicionado el acceso a determinadas zonas en función de la etiqueta ambiental de su vehículo. Según datos de la propia DGT, hasta el 85% de los coches que circulan habitualmente en entornos urbanos lo hacen con un solo ocupante, lo que convierte a ese colectivo en el principal afectado por las restricciones que se avecinan. El director de la DGT, Pere Navarro, ya había anticipado la dirección del cambio con una frase que resume la filosofía de la nueva normativa: “El futuro de los coches será compartido o no será”. Las restricciones se aplicarán de forma progresiva, y cada ayuntamiento definirá sus propias condiciones de acceso, pero el marco legal ya está fijado y el plazo corre.