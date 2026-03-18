La licencia de conducir no es un documento definitivo. Tiene plazos, condiciones y revisiones que se vuelven más estrictas con el paso del tiempo. En un contexto de envejecimiento de la población, el foco se ha puesto en cómo garantizar la seguridad sin limitar derechos. En ese escenario, los mayores de 65 años deben cumplir un requisito concreto para renovar la licencia de conducir. No basta con solicitar la renovación. Es obligatorio superar una prueba obligatoria que certifica que el conductor mantiene las condiciones necesarias para circular. En España no existe una edad máxima para conducir. La Dirección General de Tráfico establece que la aptitud se determina por las condiciones físicas y cognitivas de cada persona. Lo que sí cambia es la vigencia de la licencia de conducir. A partir de los 65 años, el permiso deja de renovarse cada 10 años y pasa a tener una validez de 5 años. Esta reducción permite un control más frecuente sobre el estado del conductor. Según la información oficial de la DGT, este plazo puede ajustarse aún más. Si el informe médico detecta alguna limitación, la renovación puede quedar condicionada a periodos más cortos, incluso de uno o dos años. Este mecanismo introduce un seguimiento más cercano de cada caso. El punto clave es la prueba obligatoria para renovar la licencia de conducir. Todos los mayores de 65 años deben pasar un reconocimiento psicotécnico en centros autorizados. Este examen evalúa capacidades esenciales. La visión es uno de los factores principales. También se analizan la audición, los reflejos, la coordinación y el estado cognitivo. Cada uno de estos elementos incide de forma directa en la conducción. El Real Automóvil Club de España explica que estas pruebas no son idénticas para todos los conductores. Se ajustan a la situación individual. En algunos casos, el resultado es apto con condiciones. Por ejemplo, conducir solo de día o con el uso obligatorio de gafas. El objetivo de este sistema es claro. Verificar que el conductor puede reaccionar, percibir y tomar decisiones en condiciones normales de tráfico. La renovación depende de ese resultado. No superar la prueba obligatoria para renovar la licencia de conducir impide completar el trámite. Sin un informe favorable, el permiso no se renueva y la persona no puede seguir conduciendo. Este criterio se aplica de forma individual. La DGT no establece restricciones automáticas por edad. Cada renovación depende del resultado del reconocimiento médico y de las condiciones detectadas en el conductor. El aumento de la esperanza de vida ha llevado a adaptar este modelo. Cada vez más personas mantienen hábitos activos después de los 65 años. La normativa responde a ese escenario con controles más frecuentes y evaluaciones específicas. La licencia de conducir para mayores de 65 años sigue vigente dentro de este sistema. Su continuidad queda condicionada a superar revisiones periódicas que acrediten la aptitud para conducir en condiciones seguras.