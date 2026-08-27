España y Portugal modernizan sus ejércitos: comprarán 75 vehículos militares capaces de incorporar misiles y ametralladoras (EFE)

España y Portugal dieron un nuevo paso en su cooperación militar con un acuerdo para la adquisición conjunta de vehículos tácticos militares todoterreno de alta movilidad (VAMTAC). La compra se enmarca en el mecanismo europeo SAFE y busca acelerar la modernización de ambos ejércitos y mejorar su interoperabilidad.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, y su homólogo portugués, Nuno Melo, presidieron este jueves la firma del Memorando de Entendimiento en la Fortaleza de San Juan Bautista de la Foz, en Oporto .

Según informó EFE, los vehículos serán fabricados por la empresa española Urovesa y Portugal prevé adquirir 75 unidades, con entregas programadas entre 2027 y 2029.

¿Qué son los VAMTAC que comprarán España y Portugal?

Los VAMTAC son vehículos militares todoterreno diseñados para operar en escenarios de alta movilidad táctica y transportar personal o equipamiento en condiciones exigentes.

La fabricación estará a cargo de Urovesa, compañía española especializada en vehículos militares. El acuerdo permitirá a España y Portugal utilizar equipamiento compatible, algo que facilita las operaciones conjuntas y la coordinación entre sus Fuerzas Armadas .

Robles destacó que la compra conjunta supone un avance en la construcción de una defensa europea más coordinada y subrayó la importancia de dotar a los militares de mejores medios de protección.

Por su parte, Nuno Melo señaló que Portugal no realizaba una inversión de este tipo en equipamiento militar desde hace 40 años y remarcó que los nuevos vehículos mejorarán tanto la efectividad de las misiones como la seguridad del personal.

Portugal comprará 75 vehículos militares entre 2027 y 2029

El acuerdo contempla que Portugal adquiera 75 VAMTAC, aunque aun no existe información de cuántas unidades incorporará España dentro del programa conjunto.

Las entregas previstas para Portugal se realizarán entre 2027 y 2029 , en un proceso que forma parte de la modernización de sus capacidades militares.

La operación también refuerza la cooperación industrial entre ambos países, ya que los vehículos serán producidos por una empresa española y estarán destinados a mejorar la compatibilidad operativa de los dos ejércitos.

La iniciativa se produce además en un contexto de aumento de la inversión europea en defensa y de mayor coordinación entre los Estados miembros para realizar compras conjuntas de equipamiento.

España y Portugal modernizan sus ejércitos: comprarán 75 vehículos militares capaces de incorporar misiles y ametralladoras (foto: Wikimedia Commons) Spc. Osvaldo Fuentes

¿Qué es el programa SAFE de la Unión Europea?

El acuerdo entre España y Portugal se financiará bajo el paraguas de SAFE, uno de los instrumentos impulsados por la Unión Europea para reforzar su capacidad de defensa.

El programa facilita financiación para compras conjuntas o individuales de material militar mediante préstamos a largo plazo y con condiciones favorables. Según la información recogida por EFE, estos créditos pueden tener intereses cercanos al 3% y plazos de devolución de hasta 45 años.

El objetivo es que los países europeos puedan modernizar sus Fuerzas Armadas de manera más rápida y, al mismo tiempo, aumentar la compra coordinada de equipamiento compatible entre distintos ejércitos.

Para Robles, el acuerdo con Portugal representa precisamente esa estrategia, que consiste en reforzar la cooperación bilateral, avanzar en la interoperabilidad militar y consolidar una política de defensa europea común.