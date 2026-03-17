El Atlético de Madrid anunció la designación de Veritran como su Official Global Supplier en una apuesta estratégica por la transformación digital. El acuerdo busca fortalecer el vínculo con los aficionados y potenciar el crecimiento global del club. El primer gran hito será el desarrollo de una nueva aplicación móvil oficial que promete cambiar la forma en que los fans interactúan con el club, consolidando la app del Atlético de Madrid que cambia el fútbol para siempre como eje central del proyecto. Con esta iniciativa, el Atlético de Madrid consolida su estrategia de crecimiento a largo plazo, apoyándose en la innovación tecnológica para potenciar su comunidad global de aficionados. El club, fundado en 1903, cuenta con más de 155.000 socios y una de las aficiones más fieles del mundo, lo que convierte a la app del Atlético de Madrid que cambia el fútbol para siempre en una herramienta clave para conectar con millones de personas. En paralelo, la institución continúa desarrollando proyectos estratégicos como el Riyadh Air Metropolitano y la futura Ciudad del Deporte, reforzando su posicionamiento como referente internacional en deporte, ocio y tecnología. La app del Atlético de Madrid que cambia el fútbol para siempre será desarrollada por Veritran y reemplazará a la actual plataforma digital del club. El objetivo es ofrecer una experiencia más ágil, personalizada y completamente integrada en un solo canal. Entre sus funcionalidades principales, incluirá área de socios, administración de abonos, tienda oficial, información del club, estadísticas, datos del equipo y seguimiento de partidos en tiempo real. Además, incorporará notificaciones personalizadas para cada usuario. La app del Atlético de Madrid que cambia el fútbol para siempre responde a una demanda creciente de los aficionados globales, que buscan acceder a contenidos y servicios desde cualquier lugar del mundo con mayor facilidad. La elección de Veritran no es casual. La empresa cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones digitales, especialmente en el ámbito financiero y de pagos, con una plataforma probada a nivel global. “Ser elegidos por el Atlético de Madrid como Official Global Supplier refleja la solidez de nuestra tecnología y nuestra capacidad para acompañar a instituciones de escala global en procesos de transformación digital profundos y sostenibles”, aseguró Marcelo González, CEO y cofundador de Veritran. “Para nosotros, se trata de construir un ecosistema digital innovador y seguro, centrado en fortalecer el vínculo con millones de aficionados en todo el mundo, para marcar un nuevo estándar de experiencia digital en la industria del deporte”, agregó González. Desde el club, destacan que la alianza permitirá avanzar en un ecosistema digital más robusto, seguro y escalable. “Nuestro acuerdo con Veritran nos permite trabajar con su plataforma Enterprise Low-Code, lo que nos aportará la agilidad, robustez y capacidades de integración que un club en constante desarrollo tecnológico como el Atlético de Madrid necesita”, mencionó René Abril Martín, director de tecnología y desarrollo digital del club. “Además, las capacidades en cuanto a seguridad y escalabilidad y, sobre todo, omnicanalidad que nos ofrece Veritran han sido claves para nuestra alianza, para llevar todos estos beneficios a nuestros aficionados y seguir evolucionando en su experiencia digital”, añadió.