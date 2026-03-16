Durante años, los apagones han sido parte de la vida cotidiana en Cuba. Pero lo ocurrido en las últimas horas superó cualquier precedente reciente: la red eléctrica nacional se desconectó por completo y dejó a millones de personas sin electricidad. El colapso se produjo en medio de una crisis energética que se arrastra desde hace años y que combina falta de combustible, infraestructuras envejecidas y averías frecuentes en centrales termoeléctricas. El resultado fue un apagón generalizado que paralizó servicios básicos y obligó a activar un plan de recuperación de emergencia. El operador estatal de energía confirmó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió una desconexión total, lo que provocó un apagón que afectó prácticamente a toda la isla. La empresa estatal Unión Eléctrica indicó que técnicos trabajan para restablecer el suministro de forma gradual, comenzando por algunas zonas estratégicas y centrales de generación que pueden reiniciar el sistema. El apagón dejó sin electricidad a millones de hogares, interrumpió el transporte, afectó el bombeo de agua y obligó a muchos hospitales y servicios esenciales a operar con generadores de emergencia. El colapso de la red eléctrica no ocurrió de forma aislada. Cuba atraviesa desde hace tiempo una crisis energética estructural marcada por la falta de combustible y el deterioro de su infraestructura eléctrica. Gran parte de las centrales termoeléctricas del país tienen décadas de funcionamiento y requieren mantenimiento constante. A eso se suma la dificultad para asegurar importaciones de petróleo, lo que limita la capacidad de generación. En los últimos años, la población ya había sufrido cortes de electricidad prolongados, en algunos casos de varias horas al día, especialmente fuera de La Habana. Restablecer un sistema eléctrico colapsado es un proceso complejo. Los técnicos deben reiniciar gradualmente las centrales y reconectar las redes sin provocar nuevas fallas. Las autoridades cubanas indicaron que el objetivo es recuperar el suministro de manera progresiva, aunque no se ha dado un plazo exacto para el restablecimiento completo del servicio. Mientras tanto, millones de personas permanecen pendientes de una recuperación que podría tardar horas o incluso días, en un contexto donde la crisis energética se ha convertido en uno de los principales desafíos del país.