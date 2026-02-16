Benjamín León Jr. llega a España este lunes 16 de febrero como nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra. El empresario de origen cubano juró su cargo en Washington ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Menos de una semana después de asumir formalmente sus funciones, Benjamín León Jr. llega a España con un propósito declarado: presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para aumentar el gasto de Defensa hasta el 5% del PIB, en línea con otros aliados de la OTAN. Su elección se produce tras meses de tensiones geopolíticas entre Washington y Europa y de críticas del presidente estadounidense a la decisión del Ejecutivo español de no comprometerse con ese objetivo. Tras anunciar su nominación en enero de 2025, el presidente estadounidense lo calificó como “un empresario, jinete y filántropo de gran éxito”. “Llegó a Estados Unidos desde la Cuba comunista a los 16 años, con solo cinco dólares en el bolsillo, y procedió a convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un negocio increíble”, dijo entonces el líder republicano. Benjamín León Jr. llegó a Estados Unidos en 1961, a los 16 años, sin familia y con solo cinco dólares a su nombre. Tras asentarse, fundó Leon Medical Center, una institución de salud que obtuvo la primera licencia de HMO en el estado de Florida el 6 de marzo de 1973. En 2007, Leon Medical Centers Health Plans, una HMO de Medicare con sede en Florida y con más de 25.000 miembros, fue vendida a HealthSpring, Inc. Además de la sanidad, es un “profesional inmobiliario con una amplia cartera de bienes raíces comerciales y residenciales”, según el Departamento de Estado. Según fuentes de la embajada estadounidense confirmadas a EFE, Benjamín León Jr. presentará el 18 de febrero sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI. Tras aterrizar en Madrid, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Al día siguiente acudirá a la ceremonia de entrega de cartas de credenciales en el Palacio Real. Durante una audiencia en el Senado el pasado octubre, el diplomático prometió ahondar en la cooperación bilateral en materia de Defensa. España, según recalcó, es un aliado clave de la OTAN y la colaboración es “esencial para mantener la estabilidad en Europa y más allá”. “Trabajaré diligentemente con el Gobierno de España para que comprendan que es un gran error (no aumentar el gasto en Defensa al 5% como el resto de aliados), para revertir esa política y que se cumpla el compromiso”, dijo León Jr. a los senadores. La llegada de Benjamín León Jr. coincide con un momento de fuerte debate sobre el papel de Estados Unidos en el nuevo orden internacional. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de febrero, un 79,5 por ciento de los españoles cree que el presidente de EE.UU. es un “peligro” para la paz mundial. El estudio, realizado del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4027 entrevistas, refleja inquietud ante cuestiones como la guerra de aranceles o las aspiraciones sobre Groenlandia. Un 83,5 por ciento de los encuestados se pronuncia total o parcialmente contrario a los deseos de ocupar Groenlandia, mientras que un 70,7 por ciento afirma que la invasión de Ucrania por parte de Rusia le genera mucha o bastante intranquilidad.