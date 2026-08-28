Delanie Dennis comenzó su iniciativa solidaria cuando tenía apenas 7 años en el restaurante de sus padres.

A los 7 años, Delanie Dennis encontró una manera particular de transformar una idea sencilla en ayuda concreta para los animales. La niña, oriunda de Tampa, Florida, comenzó a vender limonada en el restaurante de sus padres y decidió destinar el dinero obtenido a organizaciones dedicadas al rescate y bienestar animal.

El padre de la menor, Andy Dennis, le contó a Good Morning America cómo nació este proyecto. Con el respaldo de su familia, Delanie instaló Delanie’s Lemonade Stand en el restaurante familiar y, cuatro años después de comenzar, ya había conseguido reunir más de 61.000 dólares para distintas causas.

Cómo nació el puesto de limonada de Delanie

La iniciativa comenzó en 2019, después de que Delanie viera un anuncio relacionado con la protección animal y leyera un libro sobre una niña que utilizaba un puesto de limonada para recaudar dinero destinado a niños con cáncer.

A partir de esas experiencias, decidió crear su propio proyecto, aunque eligió concentrar los esfuerzos en los animales. Les explicó la idea a sus padres y ellos aceptaron acompañarla en el emprendimiento.

La joven destina las ganancias de su puesto de limonada a organizaciones dedicadas al rescate y protección animal. Cafe Delanie (Facebook)

La dinámica que estableció desde el principio fue sencilla: cada mes selecciona una organización diferente y destina a esa causa el dinero recaudado mediante determinados productos del puesto y del restaurante.

El proyecto creció rápidamente. Para 2022, cuando tenía 10 años, Delanie ya había reunido más de 43.000 dólares. Un año después, durante una aparición en televisión, recibió además una donación sorpresa de 2.500 dólares, que decidió entregar a una organización dedicada al rescate de perros.

Delanie también organiza adopciones y trabaja como voluntaria

El compromiso de la niña no quedó limitado a la recaudación de dinero. En 2021 organizó una jornada de adopción que reunió a 29 organizaciones de rescate y permitió que más de 30 animales encontraran un hogar.

También comenzó a colaborar como voluntaria con distintas especies, entre ellas perros, gatos, caballos y animales exóticos. De esta manera, su participación se extendió más allá de las donaciones y pasó a incluir actividades destinadas directamente al cuidado y protección de los animales.

Entre las iniciativas que impulsa también se encuentra “Squeeze the Day”, una jornada anual orientada a promover la adopción y generar conciencia sobre el bienestar animal en su comunidad.

El reconocimiento que recibió por su trabajo

El alcance de su proyecto llevó a que la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales la reconociera como “Niña del Año” en 2022.

El reconocimiento llegó después de varios años de trabajo sostenido y de la incorporación de nuevas actividades vinculadas con el rescate animal. Además de recaudar fondos, Delanie mantiene su participación como voluntaria en refugios y continúa colaborando con organizaciones del área de Tampa Bay.

Su historia también llamó la atención de la televisión estadounidense. Durante una de sus apariciones en Good Morning America, recibió los 2.500 dólares que posteriormente entregó a una organización de rescate.

El alcance de su proyecto llevó a que la reconocieran como “Niña del Año” en 2022. Cafe Delanie (Facebook)

Una iniciativa que busca inspirar a otros niños

Para Delanie, el propósito del proyecto no se limita a conseguir dinero para los refugios. También busca demostrar que los niños pueden involucrarse desde temprana edad en causas que consideran importantes.

Con el paso de los años, el puesto de limonada se transformó en una iniciativa que combina recaudación, voluntariado y promoción de adopciones . El acompañamiento de sus padres fue fundamental para que pudiera sostener el proyecto y ampliar su alcance.

Ahora, con 11 años, Delanie continúa utilizando su emprendimiento para apoyar a organizaciones de protección animal y mantiene como objetivo que más animales abandonados puedan encontrar una familia.