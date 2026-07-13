En España, el emprendimiento se ha transformado en una alternativa cada vez más valorada entre las opciones profesionales disponibles. Principalmente, son los jóvenes quienes fomentan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

No obstante, son muchos los autónomos que sostienen que el camino del emprendimiento está repleto de riesgos, sacrificios y desafíos. Además, todos los emprendedores que relatan sus experiencias comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por hacer avanzar un proyecto.

Este es el caso de Andrea, una joven de 31 años propietaria de Meninos, una tienda de moda infantil en Vigo. Ante la limitada oferta y alta demanda de ropa para bebés a un precio accesible, la mujer decidió emprender y su proyecto resultó un éxito en ventas.

Sin embargo, debido a las dificultades que implica equilibrar el emprendimiento con la crianza de un hijo, Andrea ha decidido hacer un impasse, cerrar temporalmente su negocio, tomarse un descanso y “volver con más fuerza”. En entrevista para El Español, la joven compartió la realidad que pocos conocen sobre el proceso de crear una empresa.

Andrea, madre de un bebé de tres años, cierra su tienda: “Es muy complicado ser mamá y autónoma porque trabajas 24/7” Shutterstock

Secretos ocultos de los emprendimientos

Luego de doce años de trayectoria como dependienta, Andrea tomó la decisión de establecer su propia tienda en agosto de 2023, momento en el cual su bebé contaba con apenas tres meses de vida. Este proyecto emergió de la experiencia: la dificultad de encontrar ropa infantil de calidad que resultara accesible económicamente.

“Meninos surgió por la necesidad de ofrecer moda infantil, considerando un equilibrio entre calidad y precio disponible para todos los clientes”, aclara. El emprendimiento dio inicio en un modestísimo local de 15 metros cuadrados en la Miñoca, con un espacio de apenas 1 m² destinado al almacén.

De manera rápida, la clientela se expandió y para abril de 2025, Andrea decidió llevar a cabo una expansión de su negocio. Así fue como cerró el local inicial y se trasladó a un nuevo establecimiento de 70 metros en la Avenida do Fragoso. “La intención siempre fue crecer, abrir más tiendas y establecer una marca”, señala Andrea.

No obstante, el crecimiento conllevó una presión adicional sobre la calidad de los productos. El 85% de la tienda se consolidó bajo una marca propia, con diseños exclusivos elaborados en talleres independientes de Galicia. Este modelo empresarial añade un valor significativo, pero conlleva una gran carga de trabajo, lo que ha llevado a Andrea a plantearse seriamente el cierre de su tienda.

Andrea, madre de un bebé de tres años, cierra su tienda: “Es muy complicado ser mamá y autónoma porque trabajas 24/7” Freepik

Motivos del cierre temporal de una emprendedora y madre

“Se tratará de un impasse y no de un cierre. Actualmente, la situación de los autónomos es bastante compleja, no solo en lo que respecta a este asunto, sino también en relación con la posibilidad de ser madre siendo autónoma. Me encuentro disponible las 24 horas, los 7 días de la semana”, afirma Andrea, quien gestiona de manera independiente la tienda, los pedidos y la atención a las clientas.

Según deduce la autónoma, el fundamento del cierre temporal no está vinculado a cuestiones económicas, sino que el verdadero problema se centra en la conciliación y el bienestar personal. “Desde el punto de vista de la salud, necesito detenerme para regresar con más fuerza. Durante los meses en que permanezca cerrada, debo seguir abonando la cuota de autónoma y los gastos del local.. Liquidamos todo para contar con un colchón financiero que me permita este descanso; de lo contrario, no podría continuar.”

El propósito de Andrea es reabrir Meninos en un plazo de 1 a 2 meses, coincidiendo con el lanzamiento de una nueva colección. Sin embargo, espera poder hacerlo con un poco más de tranquilidad. Su esposo la asiste en la gestión, pero la responsabilidad de la tienda, el servicio al cliente y las actividades diarias recaen principalmente sobre ella. Intentó contratar a alguien, pero no resultó sencillo: “Es complicado encontrar a una persona dispuesta a trabajar en este sector por la tarde”.