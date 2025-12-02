La pregunta es sentilla pero ChatGPTno está muy inclinado a responder sobre gustos, para -se supone- no herir susceptibilidades. Así que en una primera instancia la da vueltas al asunto de cuál es el mejor idioma del mundo, tras ser consultado por El Cronista España.

“Definir cuál es el ‘mejor’ idioma del mundo es subjetivo y depende del criterio que se utilice. Si nos basamos en el número de hablantes nativos, el chino mandarín lidera la lista”, dice. “Sin embargo, el inglés es reconocido globalmente en negocios, ciencia y otras esferas, dándole una amplia influencia", y aquí ya empieza a existir una respuesta.

Pero luego vuelve a irse por la tangente: “Desde un punto de vista de riqueza cultural, lenguas antiguas como el sánscrito o el latín resaltan por su legado literario y filosófico. Por otro lado, idiomas como el vasco o el finlandés podrían ser destacados por su singularidad y complejidad lingüística".

¿Cuál es el mejor idioma del mundo, según ChatGPT? La respuesta podría sorprenderte. (Imagen: Pixabay)

A continuación, toma otros criterios, como el estético: “Algunos podrían argumentar -dice la IA del momento- que la belleza sonora de idiomas como el francés o el italiano los coloca en la cima. Sin embargo, esto es completamente subjetivo y puede variar según la percepción individual".

“Finalmente, la importancia personal desempeña un papel crucial. Para muchos, el idioma de su herencia o infancia puede ser considerado el ‘mejor’ debido a conexiones profundas y emocionales. Cada idioma tiene su valor y significado único en el mundo", cierra su primera intervención, sin responder la pregunta.

Entonces... ¿cuál es el mejor idioma del mundo, según ChatGPT?

Para que responda, hay que " presionar " a la inteligencia artificial. Finalmente, cuando se ve " contra las cuerdas “, termina por dar una respuesta.

Como era de esperarse, elige el inglés. “Si tuviéramos que elegir un idioma basado en la influencia global y el uso en diversos campos a nivel internacional, el inglés sería una elección lógica“, expresa.

“Se utiliza ampliamente en negocios, ciencia, tecnología, aviación, diplomacia, y entretenimiento, y es el idioma más estudiado como segunda lengua en el mundo“, sigue.

“Sin embargo, esta elección no disminuye la importancia o valor de otros idiomas, cada uno con su rica historia, cultura y contribución única al mundo”, cierra.

Después de varias preguntas, ChatGPT eligió el inglés. (Imagen: Pixabay)

¿Cuál es el idioma más hablado del mundo?

Sin embargo, el inglés no es el idioma más hablado del mundo, al menos como primera lengua. Puntualmente, el idioma más hablado del mundo en términos de hablantes nativos es el chino mandarín. Cuenta con más de mil millones de hablantes nativos.

Sin embargo, si consideramos la cantidad de hablantes nativos más aquellos que lo hablan como segunda lengua -y tal como explica ChatGPT al momento de justificar su elección-, el inglés podría tener un alcance global más amplio debido a su adopción en muchos países y su uso como lengua franca en negocios, ciencia, internet, y otros campos a nivel internacional.