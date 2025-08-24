El comercio minorista se encuentra en medio de transformaciones significativas, impulsadas por el crecimiento de las tiendas electrónicas y la evolución de los hábitos de consumo.

Para mantener su competitividad, las empresas están en la búsqueda de adaptarse y replantear sus estrategias y estructuras operativas.

En ese contexto, El Corte Inglés ha decidido llevar a cabo el cierre de dos de sus tiendas más emblemáticas en la Comunidad de Madrid: el Outlet de Vista Alegre, situado en el distrito de Carabanchel y el Outlet de Boadilla del Monte.

Por su parte, la empresa ha hecho oficial el adiós de sus outlets ubicados en Boadilla del Monte y Vistalegre (Carabanchel). El primero de ellos cerró hace sin aviso de reapertura y el otro, fue clausurado el pasado 9 de febrero. Aunque en ambos casos, los supermercados continúan abiertos al público, no se sabe que pasará en un futuro.

Dicha decisión forma parte de un plan de desinversiones y reestructuración que la compañía ha estado implementando en los últimos años, durante los cuales ha cerrado numerosas tiendas.

Adiós El Corte Inglés: Cierre de dos tiendas en Madrid (foto: archivo).

El Corte Inglés cierra dos sucursales en Madrid

El Outlet de Vista Alegre, inaugurado en 1999 y con una superficie que supera los 12.000 metros cuadrados, se ha consolidado como un referente comercial en Carabanchel.

No obstante, a lo largo de los años, este centro ha experimentado una reducción en su espacio físico y ha registrado una notable disminución en sus ventas.

Por otro lado, el Outlet de Boadilla del Monte disponía de dos plantas dedicadas principalmente a la moda, ofreciendo productos de temporadas anteriores a precios significativamente reducidos.

Asimismo, albergaba otras divisiones del grupo, como Viajes El Corte Inglés y Óptica 2000, lo que diversificaba su oferta comercial.

Impacto de los cierres en el comercio

Es fundamental señalar que, a pesar del cierre de las secciones de outlet y de ciertas áreas como cafeterías, los servicios de alimentación complementarios, tales como Hipercor Vista Alegre y Supercor Boadilla del Monte, seguirán operando en el parque comercial.

Sin embargo, persisten dudas sobre el futuro de estos supermercados, especialmente en el caso de Hipercor, que ha sido mencionado en planes de desinversión previos.

Estos cierres son parte de una estrategia más amplia de El Corte Inglés para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado. La compañía ha clausurado otros centros en Madrid, incluyendo los de Rivas-Vaciamadrid, Parque Oeste (Alcorcón), Méndez Álvaro, Arroyosur (Leganés), Parquesur (Leganés) y La Vaguada.

Simultáneamente, la empresa ha comenzado reformas en establecimientos clave, como los de Preciados, Castellana y San José de Valderas, con el propósito de proporcionar experiencias más atractivas que trasciendan la mera venta de productos.

Impacto de los cierres en la estrategia de El Corte Inglés

El aumento en la preferencia por las compras en línea ha llevado a El Corte Inglés a reconsiderar su enfoque comercial. Rivales como Amazon, Zalando y Shein han revolucionado el sector del retail, forzando a las empresas tradicionales a innovar y presentar propuestas de valor únicas.

Con este objetivo, la inclusión de áreas gastronómicas y experiencias inmersivas en sus tiendas busca reencantar a los consumidores con el comercio físico.

El Corte Inglés está implementando una transformación notable en su modelo de negocio, cerrando locales menos rentables y enfocándose en la modernización de sus principales establecimientos.

Esta estrategia tiene como fin enfrentar los retos del mercado actual y asegurar su posición en el sector del comercio minorista en España.