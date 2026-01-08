Adiós al polvo | Este electrodoméstico de Lidl es ideal para eliminar la suciedad en lugares pequeños.

Mantener limpias las mesas, escritorios y encimeras ya no requiere grandes electrodomésticos ni una inversión elevada. Es por eso, que Lidl España ha lanzado un mini aspirador de mesa que se convirtió en uno de los productos más buscados por su practicidad, tamaño compacto y precio accesible, ideal para eliminar polvo y migas en espacios pequeños.

Este pequeño electrodoméstico destaca por su diseño funcional y su facilidad de uso, pensado para el día a día en el hogar o la oficina. Además, actualmente se consigue con descuento, lo que lo posiciona como una de las opciones más económicas del mercado en su categoría.

¿Cómo funciona el mini aspirador de mesa de Lidl?

Se trata de un aspirador portátil sin cable, diseñado para limpiar superficies como mesas de comedor, escritorios, encimeras o zonas de trabajo. Funciona a pilas y permite aspirar rápidamente restos de suciedad sin necesidad de enchufes ni cables, lo que facilita su uso en cualquier ambiente.

Cuenta con un recipiente colector integrado, que se extrae fácilmente para su limpieza, y cerdas en la parte inferior que ayudan a arrastrar el polvo y las migas hacia el interior del depósito. Su interruptor de encendido y apagado permite un manejo sencillo e intuitivo.

Este electrodoméstico de Lidl es ideal para eliminar la suciedad en lugares pequeños. Lidl

Características principales del mini aspirador de mesa

Ideal para aspirar polvo y migas

Apto para mesas de comedor, escritorios y encimeras

Recipiente colector fácil de limpiar

Cerdas en la parte inferior para una mejor succión

Interruptor de encendido/apagado

Funcionamiento a pilas (requiere 2 pilas AA)

Sin cable

Volumen del depósito de polvo: aprox. 0,025 litros

Medidas: aprox. 8,2 x 8,2 x 6,4 cm

Peso: aprox. 132 g

Color: beige

Incluye instrucciones de uso

Este mini aspirador de mesa se consigue por menos de 5 euros. Lidl

¿Cómo comprar el mini aspirador de mesa de Lidl?

El mini aspirador de mesa de Lidl tiene un precio habitual de 5,99 euros, pero actualmente se encuentra con un descuento del 16%, por lo que se puede conseguir por 4,99 euros.

La compra está disponible exclusivamente online, ya que el producto no se vende en tiendas físicas. Desde la web de Lidl advierten que quedan pocas unidades, debido a la alta demanda, por lo que recomiendan realizar la compra cuanto antes para no quedarse sin stock.