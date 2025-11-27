Adiós a la pensión de viudedad: el Gobierno está quitando a todas estas personas.

La pensión de viudedad en España es una de las prestaciones más importantes para aquellas personas que pierden a su cónyuge o pareja de hecho, brindándoles un sustento económico vital en momentos de vulnerabilidad.

Sin embargo, aunque esta ayuda tiene carácter vitalicio en principio, existen varias circunstancias que pueden llevar a su extinción. Conocer las condiciones y requisitos para mantener este derecho es crucial, ya que en ciertos casos la pensiónpuede ser retirada.

Desde el matrimonio o la formación de una nueva pareja, hasta situaciones legales específicas, hay factores clave que podrían influir en su continuidad.

Cuantía y límites económicos de la pensión de viudedad

El importe de la pensión de viudedad depende de un porcentaje de la base reguladora del causante. Normalmente, este porcentaje es del 52%, aunque en casos específicos, como cuando el beneficiario tiene 65 años o más, no percibe otros ingresos y no supera un umbral anual de rentas, este porcentaje puede subir a 60% o incluso al 70%.

Cuantía y límites económicos de la pensión de viudedad. Fuente: archivo.

Para aquellos que han contraído matrimonio nuevamente o formado pareja de hecho, la pensión podrá mantenerse siempre que represente al menos el 75% de los ingresos anuales del beneficiario o si los ingresos combinados de ambos no superan dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente.

Requisitos para solicitar la pensión de viudedad

La pensión está destinada a personas que han mantenido un vínculo legal con el fallecido, ya sea por matrimonio, pareja de hecho, separación o divorcio. Para solicitarla, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Requisitos del causante : El fallecido debe estar integrado en el Régimen General de la Seguridad Social y haber cotizado al menos 500 días en los últimos cinco años . En caso de que el fallecimiento haya sido por accidente o enfermedad profesional, no se exige cotización.

Requisitos del beneficiario :

Cónyuge superviviente : se debe haber mantenido un matrimonio durante al menos un año o tener hijos en común. Separados o divorciados : si son beneficiarios de una pensión compensatoria que se extingue por el fallecimiento. Supervivientes de parejas de hecho inscritas : con una convivencia mínima de cinco años.

