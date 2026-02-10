Bruselas anunció la puesta en marcha del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES por sus siglas en inglés) para la recogida de información biométrica de los ciudadanos que cruzan las fronteras de cualquier país miembro de la Unión Europea. El sistema informático entró en funcionamiento el 12 de octubre de 2025 y su implantación completa deberá realizarse antes del 10 de abril de 2026. El Gobierno de España se prepara para aplicar de manera íntegra el EES en el paso fronterizo terrestre entre La Línea de la Concepción y Gibraltar. Fuentes gubernamentales confirmaron la medida tras varias reuniones interministeriales para cumplir los plazos fijados por Bruselas. La decisión busca proteger la circulación diaria de los miles de ciudadanos que cruzan la frontera para trabajar, estudiar o visitar a familiares, en un contexto marcado por los cambios introducidos tras el Brexit. Con la implantación del EES en la Línea de la Concepción y Gibraltar, los ciudadanos de terceros países que acceden al espacio europeo por estancias cortas de hasta 90 días dejarán de necesitar el tradicional sello manual en el pasaporte. El nuevo sistema registra automáticamente los movimientos de entrada y salida. El mecanismo tiene acceso a los datos de los pasaportes y recoge información biométrica mediante una imagen facial y las huellas dactilares. Toda esta información se almacena en una base de datos centralizada de la Unión Europea. Con la entrada en vigor del Sistema de Entradas y Salidas, los ciudadanos de terceros países que acceden al espacio europeo por estancias cortas de hasta 90 días deberán presentar obligatoriamente su pasaporte. El EES utiliza este documento para registrar los datos personales y vincularlos con la información biométrica. El sistema sustituye el sellado manual del pasaporte, pero no elimina la obligación de portar este documento. Sin pasaporte, el registro automatizado no puede realizarse, ya que el mecanismo accede directamente a la información contenida en él. En el caso de los residentes de Gibraltar, las autoridades confirmaron su exclusión del EES. Esta excepción busca evitar que deban entregar datos biométricos y garantizar un cruce más ágil, mientras se aplican soluciones provisionales en la frontera terrestre. Tras la puesta en marcha del Brexit, cualquier persona que cruza la frontera terrestre entre La Línea de la Concepción y Gibraltar debe realizar un control de entrada y salida del espacio Schengen. Cada año se registran alrededor de 15 millones de cruces fronterizos. El nuevo mecanismo acordado entre la Unión Europea y el Reino Unido prevé trasladar estos controles a los puntos de entrada en el aeropuerto, el puerto y las marinas, donde el volumen de movimientos es significativamente menor. Esta medida reducirá el número de controles necesarios en la frontera terrestre y permitirá mejorar la eficiencia comercial y la gestión del tránsito de personas. El reglamento comunitario que rige el EES entró en vigor en octubre de 2025 y estableció un periodo de implantación progresiva de seis meses. Todos los Estados miembros deberán tener el sistema plenamente operativo antes del 10 de abril de 2026. España decidió adelantar parte del despliegue del EES en grandes aeropuertos y pasos fronterizos estratégicos para evitar aglomeraciones durante los periodos de mayor movilidad. En el caso de Gibraltar, la fecha del 30 de marzo se fijó como límite para garantizar una implementación estable antes del final del periodo transitorio marcado por la Unión Europea.