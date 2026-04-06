La Dirección Nacional de Migración registró 279.747 ingresos y 275.256 egresos en el país durante las vacaciones de Turismo, período que abarcó desde el viernes 27 de marzo hasta el domingo 5 de abril. Los datos reflejan un marcado flujo fronterizo y intenso movimiento en rutas y pasos internacionales. Del total de ingresos, la mayoría correspondió a uruguayos (166.007), seguidos por argentinos (75.352), brasileños (12.193), estadounidenses (2.641) y paraguayos (2.538). Entre los puntos de mayor tránsito de ingreso se destacaron Colonia con 50.660, Paysandú con 40.607, el Aeropuerto de Carrasco con 36.608, Fray Bentos con 35.321 y Salto con 32.192. En cuanto a los egresos, los pasos con más movimiento fueron Colonia (48.120), Paysandú (43.551), Fray Bentos (41.182), Aeropuerto de Carrasco (39.782) y Río Branco (24.949). Las cifras reflejan la recuperación de la movilidad regional y turística tras temporadas de menor afluencia, y servirán de referencia para la planificación operativa de controles migratorios y servicios en los pasos fronterizos.