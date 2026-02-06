Viajar se considera una de las actividades más gratificantes para muchas personas, ya que no solo les brinda la oportunidad de conocer lugares nuevos, sino que también les permite relajarse, escapar de la rutina y vivir experiencias únicas. En España, existe una notable diversidad de pueblos, playas y destinos singulares repletos de belleza e historia que invitan a los viajeros a explorar lugares excepcionales. Uno de estos destinos es Coma Ruga, un pintoresco pueblo costero de la provincia de Tarragona, que presenta numerosas ofertas para los turistas. Este encantador sitio, lleno de historia, cuenta con diversas playas para disfrutar del sol y lugares por visitar, como el Parque de atracciones Tabaris, el Castor Park y el parque Diver de la Fundación Santa Teresa. Otras actividades que se pueden realizar en este hermoso pueblito costero incluyen visitar el Museo Pau Casals en Vendrell, inaugurado en 1974. Según relatan las leyendas locales, el expresidente argentino Juan Domingo Perón se alojó durante su exilio en España, en una casa frente al mar en Coma Ruga, una construcción que aún se mantiene en pie. Durante 1964, habría estado acompañado de su esposa Isabel Martínez, según comentó un vecino de la zona entrevistado por el medio Diari de Tarragona. Entre las playas más destacadas para los visitantes que deseen efectuar actividades acuáticas se encuentran la playa de Les Madrigueres, la Playa de Comarruga y la Playa de San Salvador. Además, el paseo marítimo de Coma Ruga es un lugar vibrante, ideal para realizar largas caminatas y apreciar todos los paisajes de la costa. Las personas que deseen llegar a Coma Ruga en vehículos particulares desde el centro de Tarragona deberán realizar un trayecto de aproximadamente media hora por la A-7 y AP-7. Además, es posible acceder a esta encantadora localidad costera en autobús o mediante el servicio de trenes de Renfe Viajeros, con un tiempo estimado de 18 minutos.