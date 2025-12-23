A los 65 años ya no te renuevan el carnet de conducir de la misma manera: qué se puede hacer. Imagen: archivo.

A partir de los 65 años, la renovación del carnet de conducir en España cambia significativamente para adaptarse a las necesidades de seguridad vial y personal de los conductores mayores.

No hay límite de edad para seguir conduciendo, pero sí medidas específicas para garantizar que se mantengan las capacidades necesarias para una conducción segura, que especifican en el sitio web de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cambios en la renovación

Periodicidad aumentada : una vez cumplidos los 65 años, el período de vigencia del carnet de conducir se reduce. Para permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción, la renovación pasa a ser cada cinco años. Para permisos profesionales como autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1...), es cada tres años.

Reconocimiento médico: los criterios y el reconocimiento : los criterios y el reconocimiento médico siguen siendo los mismos independientemente de la edad, pero si se detecta alguna enfermedad o deficiencia que pueda agravarse, el período de validez del permiso puede ser menor.

Una vez cumplidos los 65 años, el período de vigencia del carnet de conducir se reduce. (Imagen: Shutterstock)

Proceso de renovación

Acudir al centro de reconocimiento de conductores: indica que deseas renovar tu permiso. Allí, te harán la foto y te cobrarán por el reconocimiento médico y la tasa de tráfico, a menos que tengas más de 70 años, en cuyo caso estás exento de la tasa.Permiso provisional: al realizar el trámite te entregarán un permiso provisional hasta que recibas el definitivo en tu domicilio, aproximadamente en mes y medio.Atención sin cita previa: si tienes 65 años o más, puedes acudir a las oficinas de tráfico sin necesidad de cita previa para realizar tu trámite de manera presencial. Cambios recientes y debate actual.

Los debates que se vienen

Frecuencia de evaluaciones : se debate la posibilidad de restringir aún más la vigencia del permiso a partir de los 70 años, con evaluaciones cada dos años para corroborar el estado : se debate la posibilidad de restringir aún más la vigencia del permiso a partir de los 70 años, con evaluaciones cada dos años para corroborar el estado psicofísico del conductor. Aunque esta medida genera debate, actualmente sigue vigente que a los mayores de 65 años les corresponde renovar el carné cada cinco años.

Beneficios para mayores de 65: además de la atención sin cita previa, los mayores de 70 años están exentos del pago de tasas, un reconocimiento de que en estas edades, la flexibilidad y el apoyo son beneficiosos.

Se debate la posibilidad de restringir aún más la vigencia del permiso a partir de los 70 años. (Imagen: Shutterstock)

Mientras que la reducción en la periodicidad de renovación busca garantizar la seguridad en la carretera, se mantiene un debate sobre la discriminación por edad y la necesidad de evaluar la capacidad para conducir basada en factores individuales y no solo en la edad. Es importante mantenerse informado sobre cualquier cambio y adaptarse a las nuevas regulaciones para seguir disfrutando de la libertad que ofrece conducir.