Superviernes: CFK se lanza en Mar del Plata, Massa en Tigre y Randazzo va a Bolívar

Si bien ya hubo presentaciones, actos, recorridas y hasta pegatinas de afiches, será recién pasado mañana, como fijó el cronograma electoral 2017, cuando comenzará legalmente la campaña para las PASO del 13A. Los principales precandidatos de la clave provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón, no dejarán pasar el día para subirse a un escenario.

Una única excepción, para no compartir la tapa de los diarios y porque no son "la vieja política" (dixit fuentes del PRO): el oficialismo no convocará a nadie sino que realizará al día siguiente, el sábado, un mega-timbreo (siempre que no llueva y termine cancelado como el anterior) con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal a la cabeza, con ministros nacionales y provinciales acompañando a los postulantes. En las próximas 48 horas se definirán los desembarcos, mezclando territorios propios y ajenos donde el oficialismo logra penetrar el cerco opositor. Durante esta semana los integrantes de la boleta estuvieron reunidos con funcionarios vidalistas para "empaparse" de la gestión.

El itinerario del "superviernes", en principio, será:

Cristina Fernández (UC) hará un acto en un teatro en Mar del Plata, a definir hoy entre tres variantes. Por lo que la ex presidenta abandonará la tradición K junto a la viejas siglas del FpV de lanzar sus postulaciones en su La Plata natal, la capital provincial. La presentación "duranbarbista" para unos (otros recuerdan que la política norteamericana usa esa escenografía desde mucho antes que el gurú ecuatoriano PRO), tendría un tono similar al del evento en Arsenal cuando aún no había anunciado que pelearía por la senaduría: ella en el centro con sus (ahora sí) acompañantes de la boleta debajo.

No es casual la elección del distrito para el lanzamiento, una ciudad gobernada por Cambiemos desde 2015, con la gestión de Carlos Arroyo que no es defendida ni siquiera por el propio macrismo, al punto que casi se convierte en el único intendente bonaererense del oficialismo en tener que ir a unas PASO en la boleta de concejales. Lo frenó un llamado de Vidal, que supo enviar a su ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, para apuntalar la administración de "La Feliz".

El horario está por confirmar, pero sería cerca de las 17.

Sergio Massa (1País) apostará a lo seguro y se presentará con su socia Margarita Stolbizer en Pipa Tigre, cuna del Frente Renovador. El evento tendría la misma impronta con celeste y blanco que el realizado en el Direct TV Arena de Tortuguitas. La vedette del discurso será la propuesta "Bajemos los Precios". No hay horario fijado aún: estudioso de los vaivenes del rating televisivo, el tigrense espera que CFK defina su arranque para pelearle a pantalla partida.

A las 19, Florencio Randazzo (Cumplir) también se lanzará en territorio amigo: viajará a la Bolívar de su precandidato a diputado, Eduardo "Bali" Bucca (intendente de licencia). Con estilo símil-keynote de Steve Jobs, a 10 años de la presentación del Iphone, el ex ministro dialogará en el microestadio de voley del Club Ciudad, fundado por Marcelo Tinelli, instalaciones visitadas por Néstor y Cristina Kirchner en 2007 junto al conductor de TV.

Nicolás del Caño (FIT) hará a las 16 una recorrida por el centro de San Martín, municipio del randazzista Gabriel Katopodis.