Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7854 (La Vaca) y las letras son: O L Q Y.

 1°7854 11°8800 
 6617  12°4020
 3°6520  13°5422 
 0957  14°3286 
 8619  15°3630 
 6°8145  16°3514
 1062  17°0330 
 6902  18°1315 
 7326  19°5877 
 10°5222  20°2129 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 19 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 19 de diciembre. A la cabeza salió el número 5345 - El Vino.

 1°5345 11°1946 
 5266   12°4765
 3°4701  13°6121 
 8716  14°2207 
 3655  15°4456 
 6°2032  16°1014
 3205  17°0661 
 6550  18°0543 
 3807  19°0201 
 10°8574  20°0015 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se avecinan tiempos de crecimiento personal o financiero.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones y en los proyectos que se están desarrollando.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el exceso. Si en el sueño se observa un consumo desmedido, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.