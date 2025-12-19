Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7854 (La Vaca) y las letras son: O L Q Y.

1° 7854 11° 8800 2° 6617 12° 4020 3° 6520 13° 5422 4° 0957 14° 3286 5° 8619 15° 3630 6° 8145 16° 3514 7° 1062 17° 0330 8° 6902 18° 1315 9° 7326 19° 5877 10° 5222 20° 2129

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 19 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 19 de diciembre. A la cabeza salió el número 5345 - El Vino.

1° 5345 11° 1946 2° 5266 12° 4765 3° 4701 13° 6121 4° 8716 14° 2207 5° 3655 15° 4456 6° 2032 16° 1014 7° 3205 17° 0661 8° 6550 18° 0543 9° 3807 19° 0201 10° 8574 20° 0015

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se avecinan tiempos de crecimiento personal o financiero.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones y en los proyectos que se están desarrollando.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el exceso. Si en el sueño se observa un consumo desmedido, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.