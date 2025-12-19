Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0375 (El Payaso) y las letras son: F F T W.

1° 0375 11° 2301 2° 3079 12° 2901 3° 8089 13° 3715 4° 1876 14° 1810 5° 6761 15° 1375 6° 9050 16° 1860 7° 1786 17° 5757 8° 0429 18° 1817 9° 2576 19° 2478 10° 6573 20° 2350

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 19 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 19 de diciembre. A la cabeza salió el número 4149 - La Carne.

1° 4149 11° 6259 2° 2747 12° 9845 3° 2231 13° 4675 4° 6664 14° 5314 5° 7032 15° 9920 6° 4598 16° 4390 7° 2337 17° 2495 8° 5219 18° 5241 9° 5857 19° 0092 10° 5404 20° 6021

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. En este contexto, el payaso puede ser un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que es importante ser cauteloso ante las apariencias.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con lo físico y lo material, así como la búsqueda de satisfacción en aspectos tangibles de la vida.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar tanto el cuerpo como las emociones y de prestar atención a las relaciones interpersonales.