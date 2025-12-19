En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0375 (El Payaso) y las letras son: F F T W.

 1°0375 11°2301 
 3079  12°2901
 3°8089  13°3715 
 1876  14°1810 
 6761  15°1375 
 6°9050  16°1860
 1786  17°5757 
 0429  18°1817 
 2576  19°2478 
 10°6573  20°2350 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 19 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 19 de diciembre. A la cabeza salió el número 4149 - La Carne.

 1°4149 11°6259 
 2747   12°9845
 3°2231  13°4675 
 6664  14°5314 
 7032  15°9920 
 6°4598  16°4390
 2337  17°2495 
 5219  18°5241 
 5857  19°0092 
 10°5404  20°6021 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. En este contexto, el payaso puede ser un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que es importante ser cauteloso ante las apariencias.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con lo físico y lo material, así como la búsqueda de satisfacción en aspectos tangibles de la vida.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar tanto el cuerpo como las emociones y de prestar atención a las relaciones interpersonales.