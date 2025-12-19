En esta noticia

En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4436 - La Manteca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de diciembre

 1°4436 11°5667
 5027  12°5964
 3°3102 13°2575 
 8752  14°1286 
 8162  15°9880 
 6°5946  16°7683
 7282  17°5962 
 4787  18°2178 
 9908  19°4977 
 10°4067 20°9470 

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma, puede representar la alegría y la diversión que anhelamos en nuestro día a día.

Además, el sueño puede reflejar la necesidad de liberarse de preocupaciones y disfrutar de momentos simples. La Manteca, con su esencia desenfadada, invita a dejar atrás las tensiones y abrazar la espontaneidad.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.