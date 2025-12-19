En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4436 - La Manteca
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de diciembre
|1°
|4436
|11°
|5667
|2°
|5027
|12°
|5964
|3°
|3102
|13°
|2575
|4°
|8752
|14°
|1286
|5°
|8162
|15°
|9880
|6°
|5946
|16°
|7683
|7°
|7282
|17°
|5962
|8°
|4787
|18°
|2178
|9°
|9908
|19°
|4977
|10°
|4067
|20°
|9470
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma, puede representar la alegría y la diversión que anhelamos en nuestro día a día.
Además, el sueño puede reflejar la necesidad de liberarse de preocupaciones y disfrutar de momentos simples. La Manteca, con su esencia desenfadada, invita a dejar atrás las tensiones y abrazar la espontaneidad.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.