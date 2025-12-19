En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4436 - La Manteca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de diciembre

1° 4436 11° 5667 2° 5027 12° 5964 3° 3102 13° 2575 4° 8752 14° 1286 5° 8162 15° 9880 6° 5946 16° 7683 7° 7282 17° 5962 8° 4787 18° 2178 9° 9908 19° 4977 10° 4067 20° 9470

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma, puede representar la alegría y la diversión que anhelamos en nuestro día a día.

Además, el sueño puede reflejar la necesidad de liberarse de preocupaciones y disfrutar de momentos simples. La Manteca, con su esencia desenfadada, invita a dejar atrás las tensiones y abrazar la espontaneidad.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.