Volvió a hablar Cristina: defendió la cuarentena y prometió "revertir la más profunda crisis"

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que "cuando un gobierno se compromete es posible revertir la más profunda de las crisis", al participar del plenario del Frente de Todos realizado en el Estadio Único Diego Armando Maradona, de la ciudad de La Plata, a tres semanas de las PASO.

"Pensaba en la vida que queremos, y en cómo imaginar esa vida", destacó la titular del Senado en su discurso" y expresó que "la vida que queremos requiere no de uno, sino de muchos períodos de gobierno".

Junto a ella estuvieron el presidente Alberto Fernández; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; y los candidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros.

"Pensaba en la vida que queremos, y en cómo imaginar esa vida", destacó la titular del Senado en su discurso, y describió: "Pienso en la asunción de Alberto (Fernández), el 10 de diciembre, que me fui unos días al sur, fui a buscar a Florencia a Cuba, y cuando volvía había cuarenta".

La insólita comparación que hizo Alberto entre Macri y el etiquetado frontal de alimentos



En referencia al confinamiento, la vicepresidenta aseguró: "La cuarentena fue lo único que teníamos a mano cuando no había vacunas".

"Lo dije ayer, y para plantearlo en términos futbolísticos, se nos interrumpió el juego a los cinco minutos y fuimos a penales directo", indicó la vicepresidenta.

Por otra parte, la ex mandataria hizo mención a la gestión de Mauricio Macri y sostuvo: "No me canso de evaluar si en el 2015, cuando terminó nuestro mandato, se hubiera hecho lo que se prometió: cambiar las cosas que estaban mal, pero no tocar las cosas que estaban bien".



En ese sentido, manifestó: "Si se hubiera seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional, con una política de no endeudamiento, los argentinos estaríamos mucho mejor, incluso ante la crisis de la pandemia".

"Vamos a volver a tener la vida que queremos, porque cuando un Gobierno se compromete con su gente, es posible revertir las más profunda de las crisis", afirmó Cristina Kirchner.



En esa línea, aseguró que "la vida que queremos" se recupera "a través de hombres y mujeres que representen esa vida en las instituciones", y en referencia a su palco, destacó: "Por eso quería venir a este plenario de dirigentes, porque ustedes son los que van a estar sentados en esas bancas".

De cara a los precandidatos y funcionarios del Frente de Todos, la vicepresidenta detalló la importancia de "la construcción de mayorías, o reconstrucción de mayorías, que se pudo hacer a partir de aquel 9 de diciembre de 2015, para finalmente culminar en este proceso virtuoso que fue el Frente de Todos y que permitió recuperar la Casa Rosada para los argentinos".

Al rememorar a Néstor Kirchner, Cristina aseguró: "Si de algo estaba orgulloso Néstor, y quien les habla, es de haber estado sentados ahí (Casa de Gobierno), en representación de las grandes mayorías y los intereses nacionales; como hoy lo hace Alberto en nombre del Frente de Todos".

"Pudimos reconstruir esa mayoría porque había memoria y confianza de lo que habíamos sido", afirmó la ex mandataria, y concluyó: "En nombre de todo aquello que hicimos es que venimos hoy a revalidar que lo volveremos a hacer. Después de esta pandemia, volveremos a construir esa Argentina que nos merecemos, porque la vida que queremos solo puede pasar en una Argentina que vuelva a decidir sobre su presente, pasado y futuro".