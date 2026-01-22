Son muchos los electrodomésticos utilizados en el día a día que tienen oro de 22 quilates entre sus componentes , un metal esencial para su funcionamiento. El problema es que, cuando estos artefactos se desechan, también se desperdicia este oro que podría ser reutilizado.

Para solucionarlo, un equipo de investigadores del ETH Zurich desarrolló un proceso innovador que puede revolucionar la recuperación de metales preciosos de dispositivos electrónicos desechados.

Se trata de un método innovador que permite extraer oro utilizando sustancias provenientes de la industria alimentaria, lo que representa una solución sostenible y rentable.

La técnica destaca no solo por reducir el impacto ambiental, sino porque, además, aprovecha materiales reciclables para obtener metales valiosos sin recurrir a procesos químicos agresivos.

El problema de los desechos electrónicos

Los desechos electrónicos incluyen teléfonos celulares, computadoras y electrodomésticos. Actualmente representan a uno de los flujos de residuos de más rápido crecimiento a nivel global.

De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se estima que en 2021 se generaron alrededor de 57.4 millones de toneladas de desechos electrónicos.

Por eso, esta categoría de residuos plantea no solo un desafío en su gestión, sino también una enorme pérdida de recursos, dado que muchos contienen metales preciosos como oro, plata y paladio.

Si bien la idea es aprovecharlos, la extracción tradicional a menudo implica prácticas mineras que son altamente contaminantes.

Suradeach Saetang/Unsplash

Cómo se pueden recuperar metales preciosos de los dispositivos electrónicos

Sin embargo, un equipo de científicos creó un material a partir de fibrillas proteicas obtenidas de subproductos lácteos, como los residuos generados tras la producción de queso.

Este enfoque ofrece una alternativa sostenible que puede transformar la creciente cantidad de basura electrónica en una valiosa fuente de materiales reciclables.

La técnica se fundamenta en la utilización de esponjas elaboradas a partir de nanofibrillas proteicas.

Mediante un proceso de desnaturalización de las proteínas en condiciones ácidas y a temperaturas elevadas, los científicos generan una suspensión que se transforma en una esponja con la capacidad de adsorber iones de oro presentes en las placas base de computadoras.

Qué electrodomésticos pueden tener oro dentro

Varios electrodomésticos y dispositivos electrónicos que hoy están en cualquier hogar pueden contener oro, aunque en pequeñas cantidades. Algunos de ellos incluyen:

Televisores y pantallas LCD/LED,

Computadoras y laptops,

Teléfonos móviles,

Cámaras digitales,

Impresoras ,

Reproductores de DVD y Blu-ray,

Microondas,

Aires acondicionados.

Cómo es el proceso de extracción del oro

Recolección de residuos ricos en proteínas: el proceso comienza con la recolección de residuos provenientes de la producción de queso, que son ricos en proteínas. Estos residuos se utilizan como base para crear esponjas de fibrillas proteicas. Elaboración de esponjas de fibrillas proteicas: los residuos de proteínas se transforman en nanofibrillas a través de un proceso de desnaturalización. Estas poseen la capacidad única de atraer y capturar el oro presente en los componentes electrónicos.

Tratamiento de las placas base de los ordenadores antiguos: las placas base de los ordenadores viejos, que generalmente se desechan, se someten a un tratamiento bajo condiciones ácidas y de altas temperaturas. Esto hace que los metales preciosos de las placas se disuelvan y se conviertan en iones, permitiendo la liberación del oro y otros elementos valiosos. Captura de los iones de oro con las esponjas: las esponjas de fibrillas proteicas se sumergen en la solución ácida resultante del tratamiento de las placas base. Los iones de oro son atraídos y atrapados por las esponjas, que actúan como un imán para los metales preciosos . Reducción y conversión del oro en escamas: una vez que las esponjas capturaron el oro, se calientan. Este paso provoca que los iones de oro se reduzcan y se conviertan en escamas de oro puro. Obtención de la pepita de oro: las escamas de oro se funden para formar una pepita de oro con una pureza de hasta el 91%.