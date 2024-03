UBA cerrada: la drástica decisión que tomó el Consejo Superior ante el paro universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) tomó la decisión de cerrar todas sus dependencias este jueves 14 de marzo a raíz del paro nacional convocado por el personal docente y no docente de las universidades públicas argentinas. Esta medida se tomó en respuesta a la fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios, calculado en el orden de un 30% en tres meses, según el comunicado de la institución educativa.



Una sesión del El Consejo Superior de la UBA

El Consejo Superior de la UBA anunció que "todas las dependencias de la Universidad de Buenos Aires que no pudieran garantizar su funcionamiento básico permanecerán cerradas" durante el día del paro.

Paro docente en las universidades: cuándo es, quiénes se adhieren, qué reclaman

La convocatoria al paro nacional fue realizada por las federaciones de la docencia universitaria y la Fatun (no docentes) en reclamo de una recomposición salarial urgente y un aumento en el presupuesto destinado a la educación superior. En palabras de Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), "en menos de dos meses, las facultades y colegios dependientes de la Universidad no pudieron continuar con sus actividades por la asfixia presupuestaria decretada por el Presidente Milei que no actualizó el presupuesto para este año".

La AGD UBA, convoca al paro.

El reclamo se fundamentó en la falta de actualización salarial frente a una inflación que superó el 71% en los últimos meses. Según Celotto, "con el mismo presupuesto del 2023 para todo el 2024, nuestros salarios fueron condenados por este gobierno a cero aumento". Esta situación llevó a que "la mayoría de los docentes universitarios se encontraran por debajo de la línea de pobreza, incluso con cargos de dedicación semiexclusiva".

"Este mes, un profesor con dedicación semiexclusiva, que equivalía a 20 horas de trabajo semanales, apenas superó los $200.000", señaló Celotto.

El cierre de todas las sedes de la UBA este jueves se suma a las medidas de fuerza que se llevaron a cabo en 57 universidades nacionales en todo el país. Los docentes agrupados en Conadu Histórica anunciaron la instalación de una carpa frente al Ministerio de Educación, donde llevaron a cabo su congreso para definir los próximos pasos en su plan de lucha.

En palabras de Celotto, "al ataque de Milei contra la educación superior lo enfrentamos con un gran movimiento de toda la comunidad universitaria, en defensa de la Universidad pública y de los derechos de quienes trabajamos y estudiamos en ella".